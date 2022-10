Paramount+ startet am 8. Dezember in der DACH-Region

Der neue Streamingdienst Paramount+ startet in Deutschland am 8. Dezember. Noch in diesem Jahr ist dort der Kino-Blockbuster "Top Gun: Maverick" zu sehen. Es gibt auch eine genauere Auflistung, wann welches deutsches Original-Format starten wird.

Der neue Streamingdienst Paramount+ startet am 8. Dezember in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er vereint Blockbuster, Serienhits, nationale wie internationale Originals von weltweit bekannten Marken wie CBS, Comedy Central, Paramount Pictures, Showtime oder Nickelodeon. Noch dieses Jahr soll zum Beispiel der Über-Blockbuster "Top Gun: Maverick" dort zu sehen sein. Weitere Highlights sind die neue Sci-Fi-Serie "Star Trek: Strange New Worlds" sowie die "Yellowstone"-Prequel-Serie "1883". Der Preis für ein Monatsabonnement von Paramount+ beträgt 7,99 Euro.

Das erste lokal produzierte Highlight für den deutschsprachigen Markt ist die tragisch-komische Serie "Der Scheich" des preisgekrönten Filmemachers Dani Levy, die am 22. Dezember startet. Darin geht es um einen braven Familienvater, der sich mithilfe einfallsreicher Lügen in den milliardenschweren Sprössling einer arabischen Dynastie verwandelt und die Züricher Finanzwelt auf den Kopf stellt. Die sechste Staffel der deutsche Jugend-Serie "Spotlight" gibt es bereits ab Launch. Das gilt nicht für die deutsch-englische Krimiserie "Simon Becketts Chemie des Todes", die Anfang 2023 auf den Dienst kommt. Die deutsche Thriller-Serie "A Thin Line" ist auch für diesen Zeitraum terminiert. Das deutsche Format "Kohlrabenschwarz" wiederum ist allgemein für 2023 angekündigt.

Die Hunde-Animationsserie "Paw Patrol" findet mit Paramount+ auch ein neues Zuhause. Die Fans dürfen sich nicht nur über den Kinofilm "Paw Patrol: Der Kinofilm" freuen. Das Angebot umfasst auch alle 217 Episoden der Serie inklusive exklusiven neuen Episoden der neunten Staffel. Weitere Serien-Highlights sind u.a. "Halo", "Yellowjackets", "The First Lady", "The Offer", "Icarly" und die zukünftigen Serienstarts von "Tulsa King" mit Sylvester Stallone, "1923" mit Harrison Ford, Helen Mirren und Timothy Dalton sowie "A Gentleman in Moscow" mit Ewan McGregor.

"Paramount+ hat großartige Inhalte für jeden! Wir sind der einzige Streaming-Dienst, bei dem Tom Cruise, Dani Levy, SpongeBob, Star Trek, Paw Patrol, South Park, fantastische Reality-Shows und vieles mehr an einem Ort zu finden sind", so Marco Nobili, Executive Vice President und International General Manager von Paramount+. "Mit über 100 Jahren Erfahrung im Geschichtenerzählen - von unserem renommierten Hollywood-Studio bis hin zu unseren internationalen Produktionsstandorten - weiß Paramount, wie man herausragende Unterhaltung für alle macht. Und jetzt bringen wir unsere Stars und den Blockbuster-Ansatz in die Welt des Streaming."

Paramount+ ist ab dem 8. Dezember in Deutschland, Österreich und der Schweiz über paramountplus.de, sowie auf mobilen Geräten und unterstützten Connected TV-Geräten unter anderem über die Plattformen von Apple, Amazon, Google, Samsung und Roku verfügbar. Der Preis für ein Monatsabonnement von Paramount+ beträgt 7,99 Euro und wird nach einem kostenfreien Probezeitraum von sieben Tagen fällig. Der Preis für ein Jahresabo beträgt 79,90 Euro. Paramount+ wird außerdem auf der Sky Plattform in Deutschland und Österreich am 8. Dezember starten. Für alle Sky-Abonnent*innen mit Sky Cinema Paket ist der Zugang zu Paramount+-Inhalten inklusive. Die Paramount+-Standalone-App ist außerdem auf Sky Q verfügbar.