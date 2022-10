Einschaltquoten: "Bauer sucht Frau" schnappt fast "Süßer Rausch"

Mit Abstand am meisten gefragt war am Montagabend die "Tagesschau" mit mehr als fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in der ARD. Dann folgt aber schon der abschließende Teil des ZDF-Zweiteilers "Süßer Rausch" von der Bavaria Fiction zur Primetime mit 3,91 Millionen Zuschauenden und einem Marktanteil von 14,3 Prozent. Im Vergleich zum Sonntag ging es für die Geschichte um die Traditionsbrennerei etwas in den Gesamtzahlen runter, aber im Marktanteil hoch. Aber fast wäre RTL seit langer Zeit mal das erfolgreichste Format bei allen Zuschauenden mit "Bauer sucht Frau" geglückt. Um 20.15 Uhr holte der Klassiker 3,74 Millionen Zuschauende und einen Marktanteil von 14,0 Prozent. In der ARD tat sich dagegen "Hirschhausen und Long-Covid" schwerer und erreichte 2,86 Millionen Zuschauende.

"Bauer sucht Frau" war bei den 14- bis 49-Jährigen hinter der "Tagesschau" auch das meistgesehene Programm bei den Jüngeren. Fast eine Million sahen zu, was einem starken Zielgruppen-Marktanteil von 15,5 Prozent entspricht. Auf Vox kam zur Primetime "Die Höhle der Löwen" auf gute 13,6 Prozent. Bei den Jüngeren punktete auch "Hirschhausen und Long-Covid" in der ARD besser mit 11,8 Prozent. Sat1 hatte mit "Hochzeit auf den ersten Blick" 8,5 Prozent. "Die ProSieben Politik Show", die live gesendet wurde, kam auf nur 4,5 Prozent.

Um drei Uhr nachts holte die neunte und damit vorletzte Episode der HBO-Serie "House of the Dragon" auf Sky im linearen Programm rund 250.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Zielgruppen-Marktanteil von überragenden 33,0 Prozent.