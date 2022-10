Berlin will SxSW in Deutschland nachbauen

In Berlin strebt man offenbar für 2023 den Aufbau eines Branchentreffs für Kreativwirtschaft und Technologie an. Das Land soll dafür mit 3,5 Millionen Euro an Fördergeldern planen. Mit im Boot sein sollen der Springer Verlag und Penske Media, Mehrheitseigner des Festivals South by Southwest (SxSW).

In Berlin strebt man offenbar für 2023 den Aufbau eines Branchentreffs für Kreativwirtschaft und Technologie an. Das Land soll dafür mit Fördergeldern in Millionenhöhe planen. Mit im Boot sein sollen der Springer Verlag und die Penske Media Group, Mehrheitseigner des Festivals South by Southwest (SxSW).

Einen Beleg dafür hat der "Tagesspiegel" gefunden: Nach Informationen der Berliner Zeitung findet sich in Dokumenten des Haushaltsausschusses ein Punkt unter der Bezeichnung "Leuchtturmveranstaltungen und Netzwerke der Kreativwirtschaft". Hier seien geplante Ausgaben von 3,5 Millionen Euro an den Springer-Verlag und die Penske Media Group mit dem Ziel vermerkt, "ein mehrtägiges Kreativfestival in Berlin aufzubauen". Die Förderung soll zunächst über vier Jahre gehen, die 3,5 Millionen Euro seien nur der Anfang für 2023.

Auf dem Wunschzettel soll ein jährliches Event in Berlin mit Kongressthemen aus den Bereichen Musik, Medien, Tech und Start-ups stehen, angereichert mit rund 170 Konzerten und Clubveranstaltungen sowie Kunstinstallationen: "Die Events sind in einem Radius von rund fünf Kilometern geplant, um kurze Wege zu den einzelnen Veranstaltungsorten zu gewährleisten", zitiert der "Tagesspiegel" aus einer Vorlage der Wirtschaftsverwaltung.

Unter anderem die weiten Wege zwischen einzelnen Veranstaltungsorten waren einst ein Kritikpunkt an den Berliner Versuchen mit der Popkomm, die später folgende Berlin Music Week kam aber trotz räumlicher Konzentration letztlich nicht auf einen grünen Zweig; in Hamburg machte derweil das Reeperbahn Festival vor, was man mit einer Veranstaltung auf dem Kiez anstellen kann.

Ein endgültiger Name des nun für Berlin geplanten Festivals stehe indes noch nicht fest, berichtet der "Tagesspiegel". Angeblich soll es zumindest Vorgespräche mit der Clubcomission Berlin geben haben.

Der Springer-Verlag ist unter anderem mit deutschen "Rolling Stone" und "Musikexpress" im Musikbereich aktiv, zur Penske Media Group gehören Marken wie "Billboard", "Hollywood Reporter" oder "Variety" sowie der "Rolling Stone". Nachdem die Corona-Krise dem US-Branchentreff SXSW schwer zugesetzt hatte, stieg Penske Media dort im Frühjahr 2021 ein, zuletzt kamen Expansionspläne der SxSW für den Herbst 2023 nach Sydney auf.

Text: Knut Schlinger