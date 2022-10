Foto des Tages: German MIP Cocktail in Cannes

TV

Rund 300 Gäste aus der TV- und Medienbranche trafen sich Montagabend zum German MIP Cocktail anlässlich der MIPCOM in Cannes. Eingeladen hatten Film- und Medienstiftung NRW und Medienboard Berlin-Brandenburg gemeinsam mit nordmedia - Film- und Mediengesellschaft Niedersachsen/Bremen, Berlin Partner, Wirtschaftsförderung Land Brandenburg und der Entertainment Master Class. Sponsoren waren DWDL.de, Bavaria Studios, Brehm & v. Moers, TV.MediaConsult/Hamburg und Von Have Fey, C21Media war Partner. Friedhelm Bixschlag (Bavaria), Rebecca Roth (EMC), Thomas Lückerath (DWDL), Christoph Fey (Von Have Fey), Marcus Sonnenschein (Brehm & v. Moers), Helge Jürgens (MBB), Petra Müller (FMS), Matthias Grundmann (Brehm & v. Moers), Birgit Reuter (Berlin Partner), Peter Treacher (C21), Fernanda Lange Boetcher (WFBB), Harro von Have (Von Have Fey), Dariush Mizani (TV Media Consult), (PR-Veröffentlichung; Foto: Eric Bonté)