Netflix-Bewertung vor Q3-Bilanz

Nachdem Netflix kürzlich Details zu seinem mit Spannung erwarteten Werbetarif kommuniziert hatte, stehen am heutigen 18. Oktober die Bilanzzahlen für das dritte Quartal 2022 an. Der Medienanalyst Michael Pachter von Wedbush Securities geht davon aus, dass das Unternehmen voraussichtlich etwa 1,45 Mio. neue Abonnenten bekannt geben wird. Dies wären mehr als von der Branche und vor allem von Netflix selbst vorhergesagt wurden. Der allgemeine Branchenkonsens der Wall Street beläuft sich auf ein Plus von 1,1 Mio. zusätzlichen Abos in Q3.

"Basierend auf den von Netflix veröffentlichten wöchentlichen Top-10-Listen, die von Nielsen gemessen wurden, schätzen wir, dass die Sehdauer im dritten Quartal um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr und um neun Prozent gegenüber dem zweiten Quartal gestiegen ist", so Pachter in einer Mitteilung. "Dies unterstreicht unsere Ansicht, dass Netflix eine ausreichend niedrige Messlatte für die Q3-Prognose gesetzt hat".

Nach der Ankündigung von Netflix vom 13. Oktober, seinen werbefinanzierten Dienst mehrheitlich am 3. November in zwölf Ländern zu starten, erwartet Pachter, dass Netflix im vierten Quartal 4,85 Mio. neue Abonnenten hinzugewinnen wird.

Weiterhin glaubt der Analyst, dass der werbegestützte Tarif die Abwanderungsrate, die derzeit bei 33 Prozent liegen soll, erheblich beeinflussen werde.

Netflix hatte in den ersten beiden Quartalen global mehr als eine Mio. zahlende Kunden verloren. Ohnehin teilen nicht alle Branchenanalysten den Optimismus von Pachter. Sollte Netflix vor allem im nordamerikanischen Wirtschaftsraum weiter an Schwung verlieren, könne es erneut zu einer weiteren Neubewertung der Aktie kommen - und zwar nach unten. Der Streaminggigant hatte nach dem ersten Quartal massiv an Markkapitalisierung verloren; zuletzt aber wieder etwas aufgeholt.