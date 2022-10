ARD Plus: Ab sofort eigenständig verfügbar

Bisher waren die Inhalte von ARD Plus ausschließlich über die drei Partnerplattformen MagentaTV, Amazon Prime und Apple TV+ zu empfangen. Jetzt hat ARD Plus angekündigt, dass das Angebot ab sofort zusätzlich über Web- und App-Anwendungen verfügbar gemacht wird. Der Zugriff auf "ausgewählte Programmschätze deutscher TV-Geschichte" kann also direkt erfolgen. Das kommerziell ausgerichtet Streaming-Angebot für ARD-Inhalte ist somit über Web, eigenständige, mobile Apps für iOS- und Android-Endgeräte in den App Stores von Apple und Google verfügbar. Die Zugriffsoption über Amazon Fire TV und weitere TV-Apps soll zeitnah erfolgen.

"Steigende Abrufzahlen und eine wachsende Nutzerakzeptanz bestärken uns in unserem Vorhaben, die Reichweite von ARD Plus auszubauen und es auch als eigenständigen, bedienungsfreundlichen Streaming-Service anzubieten", so Michael Loeb, Geschäftsführer ARD Plus GmbH.

ARD Plus bietet ausgewählte Programme, an dem die ARD für ihre Mediathek keine Rechte mehr besitzt, um sie zu zeigen. Oder sie nur zeitlich begrenzt zur Verfügung stellen kann. Daher ist der Dienst kostenpflichtig, da laut ARD GmbH redaktionelle und technische Kosten entstehen. Darüber hinaus müssen demnach Rechte erworben und Produzent:innen und Urheber:innen für zusätzliche Nutzungen vergütet werden. Während ARD Plus bei MagentaTV fester Bestandteil der Megathek und somit kostenfrei ist, beträgt der monatliche Tarif bei Amazon als Prime Video Channel 4,95 Euro und bei Apple TV 4,99 Euro.

Die ARD Plus GmbH ist eine Tochter der WDR mediagroup GmbH, zuständig für Aufbau und Weiterentwicklung des Angebots ARD Plus.