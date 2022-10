Arthouse-Kinocharts: Cannes-Gewinner punktet

Auch aus dem besonders stark gebeutelten Arthouse-Markt kommen in jüngster Zeit wieder etwas bessere Nachrichten. Die neueste ist jene zum Start des Palmen-Gewinners Triangle of Sadness", der im Gesamtmarkt mit rund 48.000 Besuchen um rund 33 Prozent über dem Startergebnis von Ruben Östlunds vorherigem Cannes-Triumphator "The Square" lag. Damit übernahm der Film auch die Spitze der von Comscore und der AG Kino-Gilde ermittelten Arthouse-Kinocharts. Gleichzeitig verzeichnete "Triangle of Sadness" auch den besten Kopienschnitt in der Arthouse-Top-Ten, im Gesamtmarkt lag er bei 356.

Silber und Bronze sicherten sich Mittagsstunde" (der die Arthouse-Auswertung zuvor über drei Wochen angeführt hatte) und In einem Land, das es nicht mehr gibt", direkt dahinter folgt Neueinsteiger Der Passfälscher", der mit 88 im Gesamtmarkt gemeldeten Locations gut 8300 Besuche verzeichnete. Damit finden sich drei majoritär deutsche (Ko-)Produktionen in den Top 5 der Arthouse-Charts, die vom extrem stabilen Der Gesang der Flusskrebse" (Platz 10 im Gesamtmarkt in der neunten Auswertungswoche bei nahezu unveränderten Zahlen gegenüber der Vorwoche) abgerundet werden.

Die Top Ten der Arthouse-Charts der KW 41

1. (NEU) "Triangle of Sadness", 1. Woche

2. (1) "Mittagsstunde", 4. Woche

3. (2) "In einem Land, das es nicht mehr gibt", 2. Woche

4. (NEU) "Der Passfälscher", 1. Woche

5. (4) "Der Gesang der Flusskrebse", 9. Woche

6. (3) Don't Worry Darling", 4. Woche

7. (5) Igor Levit, 2. Woche

8. (8) Moonage Daydream", 5. Woche

9. (9) "Das Leben ein Tanz", 6. Woche

10. (WE) Die Küchenbrigade", 5. Woche

Die Arthouse-Kinocharts werden erstellt von Comscore und der AG Kino-Gilde und bilden die Hitliste der Filme nach Besucherzahlen in den Mitgliedskinos des Verbands ab. Um berücksichtigt zu werden, müssen Filme wenigstens mit wenigstens zwölf Kopien im Einsatz sein.