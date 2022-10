Viennale-Direktorin Eva Sangiorgi: "Der Fokus liegt einzig auf dem Geschäftemachen"

Eva Sangiorgi lädt dieses Jahr zur 60. Viennale ein. Mit Blickpunkt:Film spricht sie über das besondere Jubiläumsprogramm und darüber, wie sich das Festivalmachen in Zeiten neuer Player und nach Corona verändert hat.

Nicht nur die Viennale feiert Jubiläum, sondern auch Sie. Während das Festival 60 wird, begehen Sie dieses Jahr Ihre fünfte Ausgabe als Leiterin. Auf was sind Sie besonders stolz?

EVA SANGIORI: Ich bin insgesamt sehr zufrieden mit der Entwicklung. Und ich kann behaupten, dass ich in einem Beruf arbeite, der mir nach wie vor große Freude bereitet. Die Viennale ist ein Festival, das in seinen Ansatz und in seinem Konzept sehr stark ist. Daran hat sich nichts geändert. Die Jubiläumsausgabe war dahingehend etwas kompliziert und aufregender als sonst, weil ich mitten in den Vorbereitungen Mutter geworden bin. Aber das Festival hat ein starkes Standing und ich kann mich glücklich schätzen, mit einem großartigen Team zusammenzuarbeiten. Alle sind mit großer Leidenschaft dabei. Darüber hinaus bin ich stolz, dass meine Arbeit großen Anklang findet und respektiert wird - nicht nur lokal, sondern international. Das ist ein gutes Zeichen. Wir spüren das auch an der großartigen Unterstützung, die uns Zuteil wird. Die Filmemacher kommen gerne nach Wien, die Gäste und das Publikum schätzen die Viennale, weil sie ein spezieller Platz für tolles Kino ist, weil man hier Filme genießen kann ohne den üblichen Festivaltrubel. Wir müssen keine Kompromisse eingehen wie manch andere Festivals.

Wie würden Sie die DNA des Festivals beschreiben, wie findet sie sich im Jubiläumsprogramm wieder?

EVA SANGIORI: Sie spiegelt sich in vielen Facetten wider. Die Formel der Viennale lässt sich beschreiben als eine Kombination aus gegenwärtigem, aktuellem Filmschaffen und historischen Programmen. Ich respektiere diesen Ansatz, den Hans Hurth prägte und den ich in respektvoller Erbschaft weiterführe, gleichzeitig aber meine Handschrift einbringe. So auch dieses Jahr. Obwohl ich Hans als meinen Mentor ansehe, habe ich meine eigene Perspektive, die sich im Programm niederschlägt. Dieses Jahr haben wir uns ins Zeug gelegt, um vollumfängliche Monografien zusammenzustellen, mehr als üblich. Ich sehe es als absoluten Luxus an, so frei programmieren zu können. Wir können wirklich Kino in all seiner Bandbreite und in all seiner Tiefe zeigen. Zum Jubiläum haben wir uns ganz besondere Dinge überlegt, ich würde sagen, das Gesamtpaket Viennale ist noch reicher ausgestattet als sonst. Anstatt nur einen Festivaltrailer haben wir sechs Trailer von renommierten Autorenfilmern wie Claire Denis, Ryusuke Hamaguchi oder Albert Serra inszenieren lassen. Zudem veröffentlichen wir dieses Jahr zwei Bände aus der Reihe "Textur", die ich vor vier Jahren eingeführt habe. Das Konzept ist, jedes Buch aus unterschiedlichen Quellen zu speisen, um den vielfältigen Arbeitsweisen der Filmemacher gerecht zu werden. Zum Jubiläum werden die Ausgaben dem kasachischen Regisseur Darezhan Omirbayev und dem Filmemacher und Schriftsteller Alain Guiraudie gewidmet. Zudem präsentieren wir zum Jubiläum ein spezielles Buch über Filmfestivals, das Gespräche, Essays und Interviews von und mit Festivalexperten enthält, in dem Angehörige der Branche ihre Erinnerungen und Erfahrungen teilen, die Vergangenheit und die Gegenwart der Festivals erörtern und einen Blick in die Zukunft werfen.

Was fällt beim aktuellen Filmschaffen auf?

EVA SANGIORI: Ich beobachte zwei Aspekte. Der eine Aspekt bezieht sich auf die Logistik und was es bedeutet, ein Filmfestival in der postpandemischen Zeit zu organisieren. Dazu später. Was den Inhalt betrifft, was die Filme selbst betrifft, öffne ich meinen Blick stets auf die ganze Welt. Ich lege Wert auf eine Kombination aus bekannten und weniger bekannten Namen, auf eine Mischung aus größeren und kleineren Filmen, lade Filme ein, die mit mehr Budget entstanden sind, und Werke, die eher einen Homemade-Charakter besitzen. Das ist nichts Neues, wir konnten auch dieses Jahr ein sehr schönes, rundes Programm kuratieren. Wenn ich einen Blick auf die Themen der Filme werfe, kristallisiert sich heraus, dass die Filmemacher Corona hinter sich gelassen haben, obwohl viele der Beiträge immer noch unter Coronabedingungen entstanden sind. Dass Corona selbst jedoch als Thema auftritt, wie in Claire Denis' Mit Liebe und Entschlossenheit", ist eher selten der Fall. Vielmehr befassen sich die Filme mit zeitgenössischen Problemen im Leben der Menschen und der politischen Situation auf der Welt. Science-Fiction ist sehr präsent, in großen wie kleinen Produktionen, von David Cronenberg mit Crimes of the Future" hin zu Adirley Queirós mit "Mato Seco Em Chamas". Während Cronenberg sich in einer Dystopie der Zukunft bewegt und sich Gedanken über zufällig entstandene Kulturen macht, bildet bei Queirós die politische Situation in Brasilien unter Bolsonaro das Fundament. Ansonsten kreisen viele Filme um die Themen Liebe und Familie. Ein weiteres Merkmal beim aktuellen Filmschaffen ist, dass sich viele der bekannten Filmemacher mit eher kleineren Geschichten befasst haben, wie Mia Hansen-Løve mit An einem schönen Morgen" oder eben auch Claire Denis.

Sie sprachen noch den Aspekt der Logistik an.

EVA SANGIORI: Hier ist vieles anders geworden. Was die Deals für die Filme betrifft, ist es wesentlich schwieriger geworden. Ich würde mal sagen, das Business ist sehr entschlossen geworden. Unsere Beziehung zu den lokalen Verleihern ist sehr gut und wir wissen um die Probleme, mit denen sie zu kämpfen haben. Da geht es ums Überleben. Alle fragen sich, wie das Publikum in die Kinos zurückgeholt werden kann, wie man seine Geschäfte weiterführen soll. Und die großen internationalen Player lassen ihre Muskeln spielen. Wir sehen, wie sich der Markt verändert. Es gibt die Streamer, die viel produzieren, und ihre Titel ins Kino bringen. Für ein Festival wie die Viennale wird es kompliziert, was die direkten Beziehungen zu den großen Filmen und den großen Filmemachern betrifft. Das geht nur noch sehr gefiltert, und deren Vertreter sind sehr fokussiert darauf, ihre Produkte zu verkaufen. Obwohl die Viennale einen guten Ruf und eine große Reichweite hat, mussten wir bei den neuen Playern, bei Agenten und Vertrieben sozusagen neu vorstellig werden, um unseren Platz und Aufmerksamkeit zurückzugewinnen. Deren Fokus liegt einzig auf dem Geschäftemachen, seitdem die Streamer so stark mitmischen. Ich weiß nicht, was das für die Zukunft von Festivals bedeutet.

Aber man möchte doch meinen, dass die Bedeutung von Festivals in so schwierigen Zeiten für das Kino zugenommen hat, weil sie wie ein eigener Verleiharm sind...

EVA SANGIORI: Absolut. Das unterschreibe ich auch. Aber die Filme zu bekommen, die logistische Organisation hinter einem Festival, ist definitiv härter geworden. Klar, Festivals werden immer wichtiger, einige zumindest. Man sieht es an den A-Festivals und wie sie auch die Plattformen und neuen Playern integrieren. Festivals wie die Viennale haben einen großen Stellenwert für ganz bestimmte Filme. Neben attraktiven Namen für ein breites Publikum, kuratieren wir auch für eine cinephile Zuschauerschaft, bieten Entdeckungen. Deshalb brauchen wir diese Konversation in breitem Rahmen. Es wird kompliziert, aber wir wollen natürlich weitermachen, weil wir uns als Repräsentanten des Kinos verstehen und das Vertrauen unseres Publikums nicht verlieren wollen. Das Interesse ist definitiv gegeben, man sieht es am Zulauf, an ausverkauften Vorstellungen. Das lässt sich nicht mit einer normalen Kinoauswertung vergleichen.

Spielen die Streamer für die Viennale eine Rolle?

EVA SANGIORI: Dieses Jahr haben wir auf jeden Fall keinen Film im Programm. Es ist ja so, dass die Streamer die großen Festivals als Plattform verwenden und ihre Filme meist unmittelbar nach der Weltpremiere in den Stream schicken. Nur ein Beispiel: Santiago Mitres Argentina, 1985" kannte ich lange vor Venedig, weil ich mit dem Filmemacher und seinem Produzenten befreundet bin. Natürlich hätte ich ihn gerne gespielt, aber der Streamingstart fällt genau mit unserem Festival zusammen. Das hätte keinen Sinn gemacht. Zu Netflix haben wir auch Kontakt, haben aber keine Filme. Ich habe auch keinen gesehen. Vom Papier kann ich sagen, dass Noah Baumbachs neuer Film sicherlich interessant für uns gewesen wäre. Dafür haben wir dieses Jahr gut mit den großen Studios zusammengearbeitet wie Warner mit Luca Guadagninos Bones and All". Ich stelle fest, dass die Studios ihr Profil wieder mehr in Richtung einer bestimmten Art von Kino schärfen und nicht nur auf Blockbuster-Produktionen setzen.

Obwohl die Viennale ein internationales Filmfestival ist, wirft sie immer auch ein Schlaglicht auf das österreichische Filmschaffen, eröffnet dieses Jahr sogar mit einer lokalen Produktion, "Vera" von Rainer Frimmel und Tizza Covi. Was lässt sich allgemein feststellen?

EVA SANGIORI: Das Programm aus Österreich ist dieses Jahr sehr divers, sehr reichhaltig und mit über 20 Kurz- und Langfilmen besonders umfangreich. Es finden sich bekannte Namen, die schon länger nicht mehr bei uns zu Gast waren wie Nikolaus Geyrhalter oder Ruth Beckermann. Das Duo Rainer Frimmel und Tizza Covi ist der Viennale schon lange freundschaftlich verbunden. Auch ich verfolge ihre Arbeiten schon lange und habe 2017 als Leiterin des FICUNAM-Festivals in Mexico City ihren Film "Mr. Universo" eingeladen. "Vera" ist ein fantastisches Beispiel für internationales Kino, das aus Österreich heraus produziert wurde. Der Film hat eine ganz eigene Handschrift. Auch Ruth Beckermanns neuer Film Mutzenbacher" ist wirklich hervorragend. Er feierte auf der Berlinale Weltpremiere und war tatsächlich der erste österreichische Film, dessen Zusage wir erhielten. Außerdem gibt es viele kleinere Filme aus lokaler Produktion zu entdecken, wie "Mein Satz" von Amina Handke, die nicht in den bekannten Filmbranchenkreisen verkehrt, sondern eher am Theater arbeitet.

Die Viennale zeigt auch Sparta" von Ulrich Seidl. Welche Meinung haben Sie zur Causa Seidl?

EVA SANGIORI: Ich habe mich dazu entscheiden, den Film zu programmieren. "Sparta" hat mich sehr beeindruckt. Der Film hebt sich ab von früheren Arbeiten, ist sehr respektvoll, elegant, von großer Ratio und Sensibilität. Ulrich Seidl und ich kennen uns aus Gesprächen, weil er auch als Produzent von Filmen auftritt, die in vergangenen Viennale-Ausgaben liefen. Ich würde nicht behaupten, dass ich ihn gut kenne. Ich kann nur sagen, dass ich finde, dass man den Film gesehen haben sollte. Was bei den Dreharbeiten passiert ist oder nicht, wird mit der nötigen Ernsthaftigkeit aufgeklärt. Ich bin nicht diejenige, die das Recht hat, darüber zu urteilen. Und natürlich gibt es Leute, die meine Entscheidung nicht gutheißen. Für mich steht die Frage nach der Verantwortung als Festivalleiterin gegenüber den Filmen an erster Stelle. In unserer Gesellschaft wird so schnell geurteilt, was gut oder richtig ist, was nicht, ein Schwarzweiß-Habitus, dem ich mich nicht anschließen will.

Auf was freuen Sie sich am meisten dieses Jahr?

EVA SANGIORI: Ich freue mich auf die Festivalatmosphäre. Wir waren zwar in der glücklichen Lage, sogar während der komplizierten Jahre der Pandemie ein Präsenzangebot anbieten zu können, aber natürlich nicht in vollem Umfang. Dieses Jahr kann man sich wieder viel entspannter treffen, und ich freue mich auf alle die Gespräche nach den Vorstellungen. Wir haben ein breitgefächertes Rahmenprogramm im Angebot, können wieder mehr Begegnungen mit Filmemachern schaffen. Es gibt in Kooperation mit dem Drehbuchforum Gespräche mit unseren Gästen Alain Guiraudie und Joanna Hogg. In Zusammenarbeit mit dem Regieverband wird die Meisterklasse des philippinischen Filmemachers Lav Diaz stattfinden. Zudem laden wir zu Roundtables mit verschiedenen Filmemachern, die über die Themen "Männlichkeit" und "Narrative und Manipulation" diskutieren.

Das Gespräch führte Barbara Schuster