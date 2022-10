Kino-Phänomene sorgen für goldenes Oktober-Wochenende

Auch ohne einen "Bond" und trotz eines späten Spätsommereinbruchs in manchen Regionen konnten die deutschen Kinos in der KW 41 sehr gute Zahlen schreiben. Dafür sorgten nicht zuletzt Phänomene aus dem Anime- und Horror-Segment sowie der beflügelnde Effekt, den Herbstferien vor allem auf die Kinderfilme hatten.

Einmal mehr mussten die deutschen Kinos am vergangenen Wochenende ohne US-Tentpole-Start auskommen, einmal mehr profitierten diverse Langläufer von dieser Startsituation. Davon - und von den Herbstferien, die sich in diversen Bundesländern entweder auf dieses Wochenende erstreckten, oder direkt im Anschluss starteten.

Mit am deutlichsten abzulesen ist dieser Effekt an Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss", der bei den Besuchen um gut 28 Prozent zulegte, weitere 38.000 Fans anzog und sich auf Platz Acht der Charts hielt - in seiner 16. (!) Auswertungswoche. Die vierte Besuchermillion hatte der Animationshit - als erst dritter Film der Pandemie nach Keine Zeit zu sterben" und Spider-Man: No Way Home" - schon zu Beginn des Wochenendes klar gemacht. Gegenüber dem bei sonnigem Wetter noch etwas verhaltenen Debüt Ende Juni hat der Film nun bereits rund das Neunfache seiner Startzahlen an Besuchen generiert. Immerhin gut das Siebenfache ist es bei DC League of Super-Pets", der mit dem Kinofest noch einmal deutlich Schwung aufgenommen hatte und der nun auf Platz 15 den mit Abstand größten Zuwachs in den Top 20 feiern konnte - um fast 46 Prozent ging es nach oben.

Die Schule der magischen Tiere 2" legte demgegenüber zwar "nur" um 5,1 Prozent zu - aber auf ganz anderem Niveau, versteht sich. Das Hit-Sequel, das pünktlich zum Start des vergangenen Kinowochenendes zum dritten deutschen Besuchsmillionär des Jahres nach Wunderschön" und Guglhupfgeschwader" avanciert war, schrieb mit gut 264.000 verkauften Tickets die besten Besuchszahlen des Wochenendes (nach Umsatz sprang Rang Drei heraus) und liegt mit rund 1,25 Mio. Gesamtbesuchen um gut 40 Prozent über dem entsprechenden Zwischenstand des Vorgängers - des nach wie vor erfolgreichsten deutschen Pandemie-Starts. Gower Street hatte dem Sequel ein Ergebnis auf dessen Niveau prognostiziert - diese Einschätzung muss wohl etwas nach oben korrigiert werden...

Das wiederum gilt mit Sicherheit auch für ein Horror-Phänomen, das sich zu einem der größten Überraschungshits des Jahres gemausert hat. Anfangs nur in 316 Locations gestartet, waren es in der zweiten Woche 380 mitspielende Kinos - und zuletzt waren 502 Leinwände bei Smile - Siehst Du es auch?" dabei. Zum zweiten Mal in Folge legte der ursprünglich für eine reine Streaming-Auswertung produzierte Film zu (diesmal um knapp 13 Prozent) und schraubte sein Gesamtergebnis mit gut 245.000 weiteren Besuchen in die Nähe von 730.000. Die Frage lautet nunmehr nicht mehr so sehr, ob Paramount hier den nächsten Besuchsmillionär feiern kann. Sondern eher, wann. Übrigens legte aus diesem Haus auch der umsatzstärkste Film des Jahres in seiner 21. Woche wieder zu. Ein Plus von 13 Prozent bedeutete gut 16.000 weitere Tickets für Top Gun Maverick", der sich in Richtung 3,7 Mio. Gesamtbesuche schiebt.

Der pure Horror wartete unterdessen auch bei Halloween Ends" - allerdings nicht beim Blick auf die Zahlen. Während der Film in den USA offenbar stark unter der Strategie litt, ihn zeitgleich auf dem (dringend nach Impulsen dürstenden) Streaming-Portal Peacock zu veröffentlichen, wurden in Deutschland die Startzahlen des Vorgängers übertroffen: mit gut 162.000 zu 124.000. Zudem darf sich Universal auch über die stabile Performance von Ticket ins Paradies" freuen, der mit gegenüber der Vorwoche unveränderten 96.000 Besuchen nur noch rund 55.000 Tickets vor der Million steht.

Vor allem aber war es das Wochenende einer Anime-Sensation: One Piece Film: Red" ließ mit rund 231.000 Besuchen die Gesamtergebnisse der vorherigen Anime-Erfolge dieses Jahres ("Jujutsu Kaisen 0" mit knapp 184.000 und Dragon Ball Super: Super Hero" mit knapp 111.000) weit hinter sich. Der Film wurde von Crunchyroll für eine reguläre Auswertung zur Verfügung gestellt, vereinzelt setzten Kinos aber auf eine Event-Programmierung - was durchaus auch eine Erklärung dafür liefern dürfte, dass der Film sich nach Umsatz derart deutlich an die Spitze setzen konnte: Denn die knapp 3,25 Mio. Euro Boxoffice übersetzen sich in einen durchschnittlichen Ticketpreis von rund 14 Euro für einen Titel, der bei 115 Minuten auch keine außergewöhnlichen Überlängenzuschläge auslöst. Zum Vergleich: Der durchschnittliche Ticketpreis für "Smile - Siehst Du es auch?" lag bei gut 9,40 Euro; jener für "Die Schule der magischen Tiere 2" bei gut 7,38 Euro...

Auch für das in diesem Jahr besonders stark gebeutelte Arthouse-Segment gibt es wieder vermehrt gute Neuigkeiten, jüngste ist der Start von Cannes-Gewinner Triangle of Sadness" mit rund 48.000 Besuchen in 135 Kinos und einem starken Kopienschnitt von 356. Ruben Östlunds letzter Palmen-Gewinner, "The Square", war 2017 mit knapp 36.000 Besuchen in Deutschland angelaufen. Natürlich setzte sich "Triangle of Sadness" damit an die Spitze der Arthouse-Charts, wo sich auf den Plätzen Zwei bis Vier gleich drei deutsche Produktionen tummeln: Mittagsstunde", der nur 6,4 Prozent abgab, In einem Land, das es nicht mehr gibt", der nur 8,5 Prozent verlor - und Der Passfälscher", der mit gut 8300 Besuchen noch am Ende der Top 20 im Gesamtmarkt einstieg.

Insgesamt zählte Comscore in seiner Filmsource-Auswertung für das vergangene Wochenende über 1,45 Mio. Besuche und rund 13,9 Mio. Euro Boxoffice, das bedeutete ein Plus von 44,4 bzw. 57,6 Prozent gegenüber dem vorangegangenen Wochenende, dem ersten des dritten Quartals nach Comscore-Zählung. Besonders erfreulich: Gegenüber dem Vergleichswochenende der KW 41 aus dem Vorjahr, als Megahit "Keine Zeit zu sterben" an seinem zweiten Wochenende alleine für über 920.000 Besuche stand, lagen die Zahlen um nur etwa fünf Prozent niedriger - ein absolut famoses Ergebnis unter den gegebenen Umständen.

Tatsächlich lagen die Gesamtzahlen nach Comscore-Zählung nach Besuchen gerade einmal um sechs Prozent unter einem "mittleren" Vergleichswochenende der Vor-Corona-Zeiten, nach Umsatz wurde dieses sogar um zwei Prozent übertroffen. Etwas schlechter lief es in Österreich mit Rückständen von elf bzw. zwei Prozent auf diese Benchmark - und in den Niederlanden, wo 20 bzw. drei Prozent zu dieser Hürde fehlten. Dennoch ging es auch in diesen beiden Märkten gegenüber der Vorwoche nach oben - um 35, bzw. 17 Prozent.

Wie stark der Ferieneffekt war, zeigt sich beim Blick auf die Bundesländer, wo Mecklenburg-Vorpommern (373 Prozent über dem schwächsten Vor-Corona-Vergleichswochende) und Nordrhein-Westfalen (plus 326 Prozent) klar führten. Allerdings erreichte auch das Saarland mit plus 325 Prozent einen herausragenden Wert, dort beginnen die Herbstferien erst am 24. Oktober. Bayern lag mit plus 231 Prozent am unteren Ende der Skala, allerdings ließ hier schon die Frequentierung etlicher Biergärten die Auswirkungen der Spätsommerwelle mit Temperaturen jenseits der 20 Grad am Samstag und Sonntag auf die Besuchszahlen ahnen...

Am nächsten Wochenende dürfte sich der Druck auf die Bestandstitel deutlich erhöhen, denn dann läuft mit Black Adam" endlich wieder eine US-Tentpole-Produktion an, während Der Nachname" die zuletzt positiven Impulse für den deutschen Film fortsetzen sollte. Außerdem erhält das Familiensegment mit "Die Mucklas und wie sie zu Pettersson und Findus kamen" und "Lyle - Mein Freund das Krokodil" prominenten Nachschub, rechtzeitig zum Start der Herbstferien in weiteren Bundesländern, unter anderem geht es am 24. Oktober auch in Berlin, Brandenburg und Hessen los. Insgesamt steht der Zähler der Filmsource-Auswertung für das Gesamtjahr bei rund 55 Mio. Besuchen - 75 Mio. lautet nach wie vor die Zielmarke für das Gesamtjahr.