Die 2019 gegründeten innovativen Studios, die sich auf hybriden, erwachsenen Content spezialisiert und mit der Serie "The Liberator" empfehlen, haben ein neues hochkarätiges Projekt an Land gezogen. Sie wollen Enki Bilals Comic "Der Schlaf des Monsters" als Serie umsetzen.

Die 2019 gegründeten, innovativen Trioscope Studios, die sich auf hybriden, erwachsenen Content spezialisiert und mit der Zweiten-Weltkriegs-Serie "The Liberator" und dem Western "Night of the Cooters" den George R produzierte, empfehlen, haben ein neues hochkarätiges Projekt an Land gezogen. Sie wollen Enki Bilals Comic "Le sommeil du monstre"/"Der Schlaf des Monsters" als Serie umsetzen. Der renommierte Autor und Zeichner, der mit Tykho Moon" und Immortal" bereits selbst Filme realisierte, wird beim dystopischen SciFi-Drama um drei im Jugoslawienkrieg geborenen Waisen als Executive Producer wirken. Der erstmals 1998 erschienene Band ist Auftakt einer Tetralogie. Die von Trioscope entwickelte Technologie verschmelzt fließend Live-Action mit CGI-Animation und soll auch Bilals typischen visuellen Stil für die Serie "Monster" umsetzen. Greg Jonkajtys, CCO und Gründer von Trioscope, der u.a. bei ILM Erfahrungen sammelte, übernimmt voraussichtlich die Regie und agiert als Produzent zusammen mit Frédéric Puech von der französischen Something Big.

Jonkajtys arbeitet bereits am Actonthriller "Takeover", der in Atlanta mit Rapper und Musikproduzent Quavo und Billy Zane in den Hauptrollen gedreht wurde. Der auf Action spezialisierte Jeb Stuart, der bereits das Drehbuch zu dem von Jonkajtys inszenierten "The Liberator" schrieb, der seit 2020 bei Netflix zu sehen ist, lieferte das Skript mit Brad Easton. Trioscope Studios produziert mit Quality Films, der Filmsparte des HipHop-Labels Quality Control und Georgia Production Finance. Der Actionthriller bezieht sich auf das Phänomen von Takeovers, in denen ähnlich wie bei Flashmobs, Fahrer und Menschen auf Straßen und Kreuzungen in US-Großstädten konzertiert zusammenkommen und nicht nur zum gefählichen Verkehrshindernis werden, sondern auch für Plünderungen u.ä. genutzt werden.

Die von Jonkajtys und CEO L. C. Crowley gegründete Firma bietet ihre Technologie unter Trioscope Platform auch anderen Produktionen an. So etwa den Machern von Alex Helfrechts "A Winter's Journey"/"Winterreise" nach Franz Schuberts berühmten Liederzyklus. Dazu gehören die polnische BreakThru Films, die half die "gemalte" hybride Animation Loving Vincent" zu kreieren, ebenso wie die deutsche Pandora Film, die britische Oiffy und die französischen Les Films d'Ici und Cité Films. John Malkovich und Martina Gedeck gehören zum internationalen Ensemble.

Trioscope, zu dessen Führung auch President Brandon Barr gehört, der vorher für Netflix und den auf Animation für Erwachsene spezialisierten Kanal Adult Swim arbeitete, hat auch Vereinbarungen mit den Comicverlagen Dark Horse Comics und OniPress geschlossen.