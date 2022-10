UK: Weniger SVoD-Haushalte, mehr Abos

Eine neue Erhebung der Marktforscher von Kantar für Großbritannien ergab, dass im dritten Quartal die Zahl internetfähiger Haushalte, die mindestens für ein Streaming-Abonnement bezahlen, auf 16,18 Mio. (=56 Prozent aller Haushalte) gesunken ist. Absolut betrug der Rückgang 234.000 Haushalte im Vergleich zum Vorquartal. Trotz der geringeren SVoD-Durchdringung kletterte die Gesamtzahl aller Abos laut Kantar auf 28,2 Mio.; ein Zuwachs von 108.000 gegenüber Vorquartal.

Dominic Sunnebo, Global Insight Director bei Kantar sagt: "Es gibt eine Reihe von Faktoren, die den Markt beeinflussen, wie z. B. die Lebenshaltungskostenkrise und die daraus resultierende Abschaffung des Kabelanschlusses sowie eine gewisse Ermüdung einiger VoD-Zuschauer, was zu einem allgemeinen Rückgang der SVoD-Durchdringung in den Haushalten geführt hat. Die Einführung eines neuen Streaming-Dienstes auf dem britischen Markt war jedoch relativ erfolgreich, was darauf hindeutet, dass frische Inhalte für britische Zuschauer nach wie vor eine wichtige Attraktion darstellen."

Mit dem neuen Streamingdienst bezieht sich der Marktforscher auf Paramount+, der am 22. Juni in UK eingeführt worden war. anatar zufolge ist der Start erfolgreich gewesen - Paramount+ sei in der kurzen Zeit zur Nummer fünf unter den größeren SVoD-Angeboten aufgestiegen. Dass demnach Discovery+ und Apple TV+ bereits überholt worden seien, bezeichnet Kantar "als beeindruckende Leistung": "Bei diesem rasanten Wachstum muss jedoch berücksichtigt werden, dass viele der Paramount+-Abonnenten den Dienst über einen Vertrag mit Sky nutzen, da Sky Cinema-Kunden den Dienst ohne zusätzliche Kosten nutzen können."

Außerdem fügt Sunnebo hinzu: "Nach dem rasanten Wachstum muss Paramount+ nun schnell arbeiten, um die Bindung der neu gewonnenen Abonnenten zu sichern. Derzeit ist das Engagement der Abonnenten relativ gering, denn nur sieben Prozent der Paramount+-Abonnenten, die mehrere SVoD-Dienste nutzen, stufen diesen Dienst als ihren wichtigsten ein. In diesem frühen Stadium der Markteinführung ist dies nicht ungewöhnlich, aber die entscheidende Aufgabe für Paramount+ besteht darin, eine schnelle Entdeckung des breiteren Inhaltskatalogs jenseits der stark vermarkteten Titel wie 'Halo' und 'Star Trek' zu ermöglichen."

Erfolgreichste, also meist gesehene, Inhalte im Betrachtungszeitraum waren "House of the Dragon" und "Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht", gefolgt von "Stranger Things".

"House of the Dragon" sei eine wichtige Quelle für die Akquise von Neuabonnenten gewesen: Laut Kantar kamen 34 Prozent der Neukunden, die wegen eines Inhalts abonnieren, zum Sky-Dienst NOW. Bei "Die Ringe der Macht" seien es nur elf Prozent gewesen.