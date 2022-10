Dreamtool geht bei "Herzkino"-Reihe "Dr. Nice" neue Wege

Die Produktionsfirma Dreamtool Entertainment geht bei ihrer neuen ZDF-Reihe "Dr. Nice" mit Patrick Kalupa in der Titelrolle neue Wege. Vergangene Woche gingen in Flensburg die Dreharbeiten zu den ersten beiden Neunzigminütern der "Herzkino"-Reihe zu Ende. Das Gros des Casts um Kalupa, Josefine Preuß, Maximilian Grill,Brigitte Zeh, Bruno F Apitz, Hedi Kriegeskotte und Idil Üner setzte sich mit dem Drehbuch-Team um Elke Rössler und Simon X Rost zusammen und arbeitete an der Stoffweiterentwicklung ein.

Der "Actors-Writers-Room" war geboren, wie Produzent Stefan Raiser erläutert: "Bei Dr. Nice ist unser grandioser Cast Teil des Writers' Room. Wir hatten noch nie so viel Leidenschaft für Figuren in einem Raum und schätzen uns glücklich, dass wir in einer Woche alle gemeinsam an den kommenden Geschichten und Erzählbögen arbeiten konnten. Das Konzept eines Actors-Writers-Room werden wir ganz sicher weiter ausbauen. Schauspielende noch viel früher und intensiver in die Entwicklungsarbeit einzubeziehen, ist seit langem ein Anliegen von mir", so Raiser.