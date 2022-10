Foto des Tages: European Work in Progress Cologne feiert Jubiläum

Kino

Startschuss für die Jubiläumsausgabe des European Work in Progress Cologne! Zum 5. Mal bringt das renommierte Branchenevent Kreative und Weltvertriebe, Verleiher und Festivals zusammen. Aus einem sorgfältig ausgewählten Portfolio wählt eine hochkarätige internationale Jury die besten Filmprojekte aus, die das Potential haben, in den kommenden Monaten eine herausragende Rolle im globalen Kinogeschehen zu spielen. Das EWIP wird maßgeblich von der Film- und Medienstiftung NRW unterstützt. Auf dem Foto v.l.n.r: Olivier Barbier (Head of Sales mk2), Thanassis Karathanos (Twenty Twenty Vision und Pallas Film), EWIP-Gründer Torsten Frehse, Christina Bentlage (Film- und Medienstiftung NRW), Björn Hoffmann (Vorstand AG Verleih), Saralisa Volm (Produzentin und Schauspielerin). (PR-Veröffentlichung; Foto: Thomas Janze)