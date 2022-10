Fotografin Steffi Henn gründet Schauspielagentur

Steffi Henn ist eigentlich in der Branche als Porträtfotografin bekannt. Jetzt hat sie aber im Oktober eine eigene Schauspielagentur in Berlin eröffnet. Die Agentur Amaze Management will "außergewöhnliche Präsenzen im Bereich Schauspiel als Agentin" vertreten. Wobei Henn auch weiter nebenher der Tätigkeit der Fotografin nachgehen will.

Zu den ersten vertretenen Schauspielerinnen gehören unter anderen Amelie Heiler, Ines Hollinger und Mélanie Fouché. Bei den Schauspielern sind zum Start zum Beispiel Marius Lamprecht, Markus Frank und Silvester von Hößlin dabei. Den Internetauftritt der Agentur finden Sie hier.