Kinos profitieren von Preisgala-Verzicht in Hessen

Für die diesjährige Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises wurde angesichts der Energiekrise ein ungewöhnlicher Rahmen gewählt: Statt einer großen Gala gibt es separate Preisabende in drei Kinos sowie einen abschließenden Empfang. Die eingesparten Kosten fließen in höhere Kinopreisgelder.

An sich ist es traditionell ein besonders festlicher Rahmen, den Hessen zur Ehrung von Filmschaffenden und Kinobetreibenden schafft. Schon 2021 hatte - nach einjähriger Corona-Pause - die Vergabe des Hessischen Film- und Kinopreises wieder im Rahmen einer (etwas kleineren) Gala im Offenbacher Capitol stattfinden können; für 2022 war die Rückkehr in die Alte Oper geplant. Allerdings hat vor allem die Entwicklung der Preise für Energie diesen Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht: "Sowohl die Film- und Kino-Welt als auch die Veranstaltungsbranche stehen nach den Folgen der Corona-Pandemie jetzt durch die Preissteigerungen insbesondere für Energie vor großen Herausforderungen - es ist nicht die richtige Zeit für eine glamouröse Feier", erklärt dazu Hessens Kunst- und Kulturministerin Angela Dorn. Und weiter: "Das zeigt sich auch darin, dass die Veranstaltungsagentur, die für uns die geplante Gala in der Alten Oper ausrichten sollte, ihren Vertrag aufgrund wirtschaftlicher Schwierigkeiten nicht erfüllen wird.

Nun setzt man auf ein alternatives Konzept, von dem am Ende die Kinos im Land profitieren werden. Denn, so Dorn: "Wir wollen aus dieser Not eine Tugend machen, die Aufmerksamkeit besonders auf die so wichtige Arbeit der Kinos in Hessen lenken und es vielen Film- und Kinofreundinnen und -freunden ermöglichen, an der Preisverleihung teilzuhaben."

Aus diesem Grund setzt man nun auf eine Preisvergabe im Rahmen von drei aufeinanderfolgenden Veranstaltungen in drei Kinos. Ein Vorteil dieses Formats: Neben der Vergabe der Preise könne man auf diese Weise die jeweiligen Siegerfilme in ganzer Länge zeigen und dazu nicht nur die Nominierten und die Medien, sondern auch das Kinopublikum einladen, so Dorn.

Demnach werden am 23. November in der Filmbühne Bad Nauheim der Newcomer-Preis verliehen und die ausgezeichneten Filme in den Kategorien Hochschulabschluss- und Kurzfilm gezeigt. Im Kasseler BALi Kino findet am 24. November der Dokumentarfilm-Abend mit Aufführung des Siegerfilms statt und im Eldorado Frankfurt schließlich steht der Spielfilm am 25. November im Fokus. Weitere Preiskategorien werden auf die drei Termine verteilt. Im Anschluss an den abschließenden Frankfurter Termin werden Gäste aus der Film- und Kinobranche vom Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst sowie der HessenFilm und Medien noch zu einem Get-Together im Frankfurter UI Tower.

Die im Vergleich zur geplanten Gala eingesparten Kosten werde man in eine Erhöhung des Preisgeldes für den Hessischen Kinopreis investieren und damit die Unterstützung von 20 Kinos aufstocken, wie Dorn ankündigt; zur konkreten Summe gab es zunächst aber noch keine Angaben. Zudem soll es sich um eine einmalige Aktion handeln: Für 2023 sei die festliche Gala in der Alten Oper am traditionellen Termin des Buchmesse-Freitags wieder fest eingeplant.

Auch der Hessische Rundfunk geht mit der von ihm ausgelobten Kategorie anders als gewohnt um. Angesichts der "digitalen Entwicklung" wolle man statt eines "Fernsehpreises" einen Preis für die beste schauspielerische Leistung an eine Schauspielerin oder einen Schauspieler vergeben, der oder die noch am Anfang der Karriere stehe.

Anna Schoeppe, Geschäftsführerin der HessenFilm und Medien erklärte anlässlich der Bekanntgabe des Prozederes: "Dieses Jahr findet der Hessische Film- und Kinopreis im Wohnzimmer des Films statt: Dem Kino! Besonders freue ich mich darauf, dass wir die ausgezeichneten Filme zusammen mit dem Publikum erleben werden - denn Kino braucht Filme, die das Kino brauchen und Publikum, das sich ganz auf ein Filmerlebnis einlassen möchte. Diese Magie des Kinos werden wir an drei Abenden in ganz Hessen gemeinsam erleben. Die ungeteilte Aufmerksamkeit für das Erlebnis Kino und die zusätzliche Erhöhung der Preisgelder kommen genau zur richtigen Zeit."

Und Wolfgang Würker, Leiter des Capitol Kinos Witzenhausen, ergänzt als Vertreter der hessischen Kinobranche: "Die Folgen der Pandemie und die Energiekrise stellen die Kinos auch in Hessen vor große Herausforderungen, die nach Erfindungsreichtum verlangen. Unser Kino in Witzenhausen zum Beispiel blieb wegen Modernisierungsarbeiten zeitweise geschlossen, wir haben vorübergehend eine neugotische Kirche in ein Kino verwandelt, ein altes Kloster als Ort für Open-Air-Vorführungen etabliert und das stillgelegte Lichtspieltheater in der Nachbarstadt Hann. Münden vor dem Aus bewahrt. So wie wir engagieren sich viele Kinobetreiber mit großem Einsatz für die Filmkultur - es freut uns sehr, dass der Hessische Kinopreis dieses Engagement in schwierigen Zeiten besonders würdigt und unterstützt."