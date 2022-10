Wagner plant Bestselleradaption "Die Bagage"

Christian Wagner, der für seine Filme Wallers letzter Gang" und "Stille Sehnsucht - Warchild" mit dem Bayrischen Filmpreis ausgezeichnet wurde, sicherte sich die exklusiven Verfilmungsrechte von "Die Bagage" der preisgekrönten, österreichischen Autorin Monika Helfer. Das 2020 bei Hanser veröffentlichte Buch, das über 49 Wochen auf der Spiegel-Bestseller-Liste war, erzählt von der Herkunft der Autorin, ihrer Großmutter und Mutter aus prekären Verhältnissen. Sie erzählt darin von Maria, die mit Mann und Kindern im Bregenzer Wald lebt bis ihr Mann zum Ersten Weltkrieg eingezogen wird und sie von einem Fremden, einem Deutschen, schwanger wird und eine Tochter bekommt. Der in München lebende Regisseur, Drehbuchautor und Produzent mit seiner Wagner Film sucht für das berührende, historische Familiendrama Partner.

"Gerade jetzt zu Monika Helfers 75. Geburtstag haben wir den Vertrag unter Dach und Fach gebracht. Die Stimmung der Geschichte um eine Bergbäuerin mit ihren Kindern im Bregenzerwald hat mich besonders in den Bann gezogen, weil vor meinem inneren Auge starke Bilder evoziert werden", sagt Wagner zu seinem neuem Projekt und fügt an: "Ich empfinde diese Vorlage für eine Verfilmung wie einen Diamanten, der ganz für sich steht in der Gegenwartsliteratur."

Helfer, die am 18. Oktober 1947 geboren wurde, wurde mit österreichischen und Schweizer Buchpreisen ausgezeichnet und für ihre Bücher "Schau mich an, wenn ich mit dir rede" und "Vati" für den Deutschen Buchpreis nominiert. Ihr Buch "Oskar und Lilli" wurde von Arash T Riahi unter dem Titel Ein bisschen bleiben wir noch" verfilmt.

Wagner inszenierte zuletzt das Drama Das Ende der Geduld" mit Martina Gedeck als Jugendrichterin, das ebenfalls auf einem biografischen Stoff basiert.