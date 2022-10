Academy Museum sammelt zehn Mio. Dollar Spendengelder

Bei der zweiten, stargespickten Gala des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles wurden zehn Millionen Dollar an Spendengelder eingesammelt. Vier Ehrenpreise wurden vergeben.

Bei der zweiten Gala des Academy Museum of Motion Pictures in Los Angeles wurden zehn Millionen Dollar an Spendengelder eingesammelt. Die Summe fließt in die Museumsbereiche Programmierung, Bildung und Eintritt. Zu dem Event, der das Filmemachen in all seinen Facetten feierte, kamen zahlreiche Stars, das Who-is-Who Hollywoods und ließ speziell vier Ikonen des amerikanischen Filmgeschäfts hochleben: Julia Roberts erhielt aus den Händen von George Clooney den erstmals vergebenen Academy Museum Gala Icon Award; Tilda Swinton wurde mit dem Visionary Award honoriert, überreicht von Luca Guadagnino, und Steve McQueen bekam von Daniel Kaluuya den Vantage Award überreicht, eine Verbeugung vor seiner Arbeit, die vorherrschende Erzählformen im Kino kontextualisiert und hinterfragt. Und schließlich wurde die Produzentin und Treuhänderin des Museums, Miky Lee, für ihre beispielhafte Führung und Unterstützung der internationalen Filmgemenschaft mit dem Pillar Award geehrt, aushändigt von Jeffrey Katzenberg.

Aufgrund der Coronapandemie wurde die Eröffnung des Oscar-Museums erst am 30. September 2021 gefeiert. Der Bau wurde vom Architekten Renzo Piano entworfen und beinhaltet insgesamt rund 28.000 Quadratmeter Ausstellungs-, Kino- und Verkaufsfläche