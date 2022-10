Einschaltquoten: Krimi-Triple mit "Tatort", "Stralsund" und "Jenseits der Spree"

Die Krimi-Formate dominierten traditionell das deutsche TV-Wochenende. Sat.1 punktete am Sonntag mit "Avengers" und "Backen", während die RTL-Retro-Show zu "Dirty Dancing" gegen "The Masked Singer" am Samstag durchfiel.

Der von Michael Comtesse und Nikias Chryssos geschriebene, wilde Drogentrip von einem "Tatort: Leben Tod Ekstase", wie man ihn vom Mann hinter "Der Bunker" und "A Pure Place" auch erwarten durfte, war am Sonntagabend hinter der "Tagesschau" das meistgesehene Programm. In der ARD kam dieser neue "Tatort" auf 6,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und einen Marktanteil von 21,8 Prozent. Auch gut hielt sich dagegen im ZDF der erste Teil des Zweiteilers "Süßer Rausch" mit 4,11 Millionen Zuschauenden und 14 Prozent Marktanteil. Anschließend kam der neugestartete "The Chelsea Detective" auf sehr solide 2,47 Millionen Zuschauende und steigerte den Marktanteil noch auf 14,3 Prozent.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Tatort: Leben Tod Ekstase" mit 19,4 Prozent vorn. Sehr gut funktionierte aber auch auf Sat1 der Hollywood-Blockbuster "Avengers: Endgame", der von 20.15 Uhr bis kurz vor Mitternacht lief und durchschnittlich 14 Prozent Zielgruppen-Marktanteil hatte. Auch der 80's-Klassiker "Dirty Dancing" funktionierte auf RTL ordentlich mit 10,6 Prozent. Das nach dem "Local Hero"-Flop ins ProSieben-Hauptprogramm bugsierte NFL-Dauer-Live-Programm arbeitete sich indes von 6,8 Prozent zum Start auf gute zweistellige Werte zur fortgeschrittenen Stunde hoch. Um 22.25 Uhr waren es bereits 11,1 Prozent, nach 23 Uhr kletterte der Wert sogar auf 14,5 Prozent. Auch erwähnt werden muss der tolle Sat.1-Erfolg am Vorabend mit der Show "Das große Backen", die um 17.24 Uhr auf 14,1 Prozent kam.

Beim Gesamtpublikum räumte am Samstagabend "Stralsund - Die rote Linie" mit 6,06 Millionen Zuschauenden und 22,7 Prozent Marktanteil ab. Für die erfolgreiche ZDF-Krimireihe, die in der Spitze auch mehr als sieben Millionen Zuschauende hat, war das ein durchschnittlich guter Wert. Die ARD-Show "Klein gegen Groß" sahen 4,85 Millionen. Bei der zweiten Ausgabe der neuen Staffel "The Masked Singer" auf ProSieben fieberten wieder mehr als zwei Millionen Zuschauende mit und fragten sich bei der Enthüllung der "Pfeife", wer eigentlich Thomas Hayo ist. Bei den 14- bis 49-Jährigen bedeutete das für die maskierten Sänger gut eine Million Zuschauende und ein nicht mehr überragender, aber immer noch sehr guter Zielgruppen-Marktanteil von 20,2 Prozent. Bei den Jüngeren war die Show ganz klar Nummer eins, wobei "Klein gegen Groß" mit 13,9 Prozent für ein öffentlich-rechtliches Format richtig gut mithielt. Bei RTL fiel "35 Jahre Dirty Dancing" als nächste Retro-Show zur Primetime mit nur 5,2 Prozent der 14- bis 49-Jährigen durch. Sat.1 hatte mit dem Film "Exodus: Götter und Könige" auch nur 6,4 Prozent.

Am Freitagabend stellte das ZDF-Krimiformat "Jenseits der Spree" von Network Movie mit 5,68 Millionen Zuschauenden einen Allzeitrekord auf. Bislang hielt den die Folge "Tunnelblick" in der ersten Staffel mit 5,36 Millionen Zuschauenden. Die aktuelle Folge "Zwischen den Welten" der zweiten Staffel, die von vier auf zehn Episoden aufgestockt wurde, hatte starke 20,9 Prozent Marktanteil und holte auch für die Öffentlich-Rechtlichen ordentliche 8,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Das ZDF dominierte wie gewöhnlich den Freitag mit sehr guten Gesamt-Marktanteilen bei "SOKO Leipzig" (18,6 Prozent), "heute" (19,3 Prozent) und "heute-show" (18,8 Prozent), wo der Comedian Till Reiners den an Corona erkrankten Oliver Welke als Host vertrat. Das "ZDF Magazin Royale" punktete wie immer bei den 14- bis 49-Jährigen zur späten Stunde mit 19,6 Prozent, wobei das Format sowieso fast mehr non-linear geschaut wird. Das Show-Duell in der Freitag-Primetime entschied in der Zielgruppe die neue Staffel "Ninja Warrior Germany" von RTL mit 15,1 Prozent ganz klar für sich. "The Voice of Germany" auf Sat.1 kam auf 9,0 Prozent. Bei ProSieben waren es für "Solo: A Star Wars Story" nur 6,9 Prozent. In der ARD lief eine neue Ausgabe von "Die Drei von der Müllabfuhr" zur Primetime mit insgesamt 3,84 Millionen Zuschauenden.