Leonine Studios schließt für "Troppo" Deals mit Freevee und Viaplay

Leonine Studios ist auf der Mipcom in Cannes unter anderem mit der Crime-Drama-Serie "Troppo" unterwegs und hat sie bereits an Amazon Freevee sowie Viaplay verkauft.

Leonine Studios hat im Rahmen der Mipcom die achtteilige Crime-Drama-Serie "Troppo" für Deutschland und England an Amazons kostenlosen Streamingservice Freevee verkauft. In Skandinavien, den Niederlanden, Polen und den Baltischen Staaten wurde sie von Viaplay ins Programm geholt. Das deutsche Unternehmen hatte sich im Frühjahr die Weltvertriebsrechte an der Produktion gesichert. Mit weiteren Partnern wird aktuell auf der Fernsehmesse in Cannes noch verhandelt.

"Troppo" basiert auf der Bestsellerromanreihe "Crimson Lake" von Candice Fox und wurde von Yolanda Ramke als Serie entwickelt und adaptiert. Zudem zählt Ramke zu den Produzentinnen. Zum Cast zählen Thomas Jane, Nicole Chamoun, Radha Mitchell, David Lyons und Yerin Ha. Jocelyn Moorhouse ist neben Serienschöpferin Ramke als Ko-Regisseurin im Einsatz. In den USA ist die Serie seit Mai bereits bei Amazon Freevee zu sehen. Ihre Erstausstrahlung feierte sie auf dem australischen Sender ABC. Neben Ramke produzieren AGC Studios von Stuart Ford, EQ Media Group, Beyond Entertainment, die Australian Broadcasting Corporation sowie Renegade Entertainment, die Produktionsfirma von Thomas Jane.