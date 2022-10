Kinocharts Deutschland: Dreikampf

Was für ein ungewöhnliches Wochenende in den deutschen Kinos: Drei Filme kämpften um den ersten Platz mit jeweils mehr als 200.000 verkauften Tickets, "One Piece Film: Red" konnte sich schließlich durchsetzen, obwohl die beiden anderen Titel bessere Besucherzahlen vorweisen konnten.

DER SPITZENREITER

Was für ein ungewöhnliches Wochenende in den deutschen Kinos: Drei Filme kämpften um den ersten Platz, One Piece Film: Red" konnte sich schließlich durchsetzen, obwohl die beiden anderen Titel bessere Besucherzahlen vorweisen konnten. Der erfolgreichste japanische Film des Jahres, der bereits im August in Frankreich gesamt die Eine-Mio.-Besucher-Hürde nehmen konnte, schlug ein wie kein Anime vor ihm in den deutschen Kinos, vielleicht auch, weil er von Crunchyroll erstmals nicht als Event, sondern als regulärer Kinostart ausgewertet wird. "One Piece Film: Red" holte sich in 417 Kinos bei 230.000 Besuchen ein furioses Einspiel von 3,25 Mio. Euro.

DIE WEITEREN TITEL DER TOP 5

Platz zwei holte sich der Überraschungshit Smile - Siehst du es auch?", der am dritten Wochenende abermals zulegen konnte. Wie verrückt ist das? Bei 245.000 Ticketverkäufen spielte der Horrorhit 2,3 Mio. Euro ein. Gesamt hält der Film knapp vor 750.000 Zuschauern. Dennoch war er auch er nicht der meistgesehene Titel des Wochenendes: Das kann Die Schule der magischen Tiere 2" für sich reklamieren, der ebenfalls wieder zulegte und an Wochenende drei 265.000 Ticketverkäufe für sich reklamieren konnte und damit 1,95 Mio. Euro einspielte. Gesamt hat der Herbsthit bereits 1,25 Mio. Besucher auf der Habenseite - der erste Teil stand zum gleichen Zeitpunkt bei knapp 900.000 Kinogängern. Mit Halloween Ends" startet dahinter ein weiterer Horrorfilm mit guten Zahlen: Der Abschluss der "Halloween"-Trilogie von Blumhouse Pictures kam in 462 Kinos auf starke 165.000 Kinogänger und 1,6 Mio. Euro Einspiel. Der Vorgänger, Halloween Kills", war im vergangenen Jahr mit 115.000 Zuschauern gestartet. Die Top fünf beschließt Ticket ins Paradies" mit knapp 100.000 Besuchen und 910.000 Euro Kasse. Gesamt liegt die romantische Komödie bei knapp 950.000 verkauften Eintrittskarten.

DIE WEITEREN NEUSTARTS DER TOP 20

Cannes-Gewinner Triangle of Sadness" geht in 136 Kinos stark mit knapp 50.000 Besuchern und 470.000 Euro Einspiel ins Rennen. Der vorherige Goldene-Palme-Gewinner von Regisseur Ruben Östlund, "The Square", wurde vor fünf Jahren am ersten Wochenende von 33.000 Zuschauern (gesamt wurden für die Komödie dann 215.000 Tickets gelöst). Platz elf ging an den Kinder-Animationsfilm Meine Chaosfee & ich", der es in 418 Kinos auf 32.000 kleine Fans und 230.000 Euro Umsatz brachte. Der Passfälscher" von Maggie Peren startet auf Platz 20 mit 8350 verkauften Eintrittskarten und 75.000 Euro Einspiel in 88 Kinos.

DIE WEITEREN DEUTSCHEN PRODUKTIONEN DER TOP 20

Platz sieben holte sich am dritten Wochenende Tausend Zeilen", der es aus 35.000 Ticketverkäufe und 315.000 Euro Umsatz brachte. Auf Platz zwölf findet sich der unveränderte sehr solide Mittagsstunde", dem am vierten Wochenende 22.500 Besucher und 210.000 Euro Kasse beschieden waren. In einem Land, das es nicht mehr gibt" landete am zweiten Wochenende direkt dahinter mit 19.000 Zuschauern und 170.000 Euro Boxoffice. Und Die Känguru-Verschwörung" war am achten Wochenende gut für Platz 18 mit 9300 Kinogängern und 77.000 Euro Einspiel.

Gesamt konnten die Filme der Top 20 furiose 1,35 Mio. Ticketverkäufe vermelden, mit denen 13 Mio. Euro umgesetzt werden konnten.