"Harry Potter"-Star Robbie Coltrane gestorben

Am vergangenen Freitag ist der beliebte schottische Schauspieler Robbie Coltrane, der als Hagrid in den "Harry Potter"-Filmen weltberühmt wurde, mit 72 Jahren verstorben. Coltrane hatte eine reichhaltige Karriere, die von zwei James-Bond-Auftritten bis zur genialischen Crime-Serie "Für alle Fälle Fitz" reichte, die schon lange vor dem Streaming-Zeitalter die Premium-Serien in ein neue Qualitäts-Phase brachte.

Seinen erste großen TV-Auftritt hatte er in der britischen Sketch-Comedy-Serie "Alfresco", an der auch Hugh Laurie, Emma Thompson und Stephen Fry beteiligt waren. Einem internationalen Publikum wurde er aber vor allem durch die ITV-Serie "Cracker" aka "Für alle Fälle Fitz" bekannt, in der er in den 1990er-Jahren den titelgebenden Kriminalpsychologen spielte.