Mipcom: ProSiebenSat.1 sichert sich "Litvinenko"-Miniserie

ITV Studios hat die vierteilige Miniserie "Litvinenko" mit David Tennant ("Doctor Who") in der Hauptrolle als titelgebender vergifteter KGB-Agent, dessen Fall für weltweites Aufsehen sorgte, in 80 internationale Märkte im Umfeld der Mipcom verkauft. In Deutschland ging der Zuschlag an ProSiebenSat1. In Großbritannien läuft das Format auf dem neuen Streamingdienst ITVX, in den USA gingen die Rechte an AMC Networks' Sundance Now und AMC+.

Alexander Litvinenko war zuerst KGB- resp. dann FSB-Agent und arbeitete später als Informant für den britischen Geheimdienst MI6. Im Jahr 2006 wurde er mit Polonium vergiftet. Laut dessen eigenen Angaben kam der Auftrag seiner Tötung direkt vom russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Der britische Drehbuchschreiber George Kay, der die Netflix-Serie "Lupin" zu einem weltweiten Hit machte, hat die Drehbücher für "Litvinenko" geschrieben. Produzenten sind Patrick Spence von ITV Studios und Tiger Aspect Productions sowie Nent. Regie führt Jim Field Smith.

Die Rechte an "Litvinenko" in Skandinavien, den Niederlanden, Polen und dem Baltikum hat die koproduzierende Nent Group inne. Prime Video bringt die Serie in Kanada heraus, während auch Sky Italia den Zuschlag erhielt und das Format unter anderem ebenso in Australien und Indien verkauft wurde.