"Corsage" mit Hauptpreis beim London Film Festival geehrt

Marie Kreutzers Corsage", Österreichs diesjährige Oscareinreichung mit Vicky Krieps in der Hauptrolle, gewann heute beim 66. London Film Festival den Hauptpreis als bester Film des Offiziellen Wettbewerbs. Die Jury um Präsidentin Tanya Seghatchian nannte den Film "eine fesselnde und originelle Interpretation des Lebens der österreichischen Kaiserin Elisabeth". "Corsage" feierte im Rahmen der Cannes-Nebenreihe Un Certain Regard Weltpremiere und bescherte Vicky Krieps dort den Preis als beste Schauspielerin. In Folge feierte der Film zahlreiche weitere Festivalauftritte und wurde mit Auszeichnungen überhäuft, neben London zuletzt auf dem Orcas Island Film Fest in Washington. Wie der Verleih Alamode und die österreichische Produktionsfirma Film AG mitteilen, wurde "Corsage" nicht nur mit vielen internationalen Preisen bedacht, sondern bereits in über 70 Ländern verkauft. Neben dem Oscar kann sich "Corsage" auch Hoffnungen auf den European Film Award machen.

Weiter mit dem London Film Festival: Im Wettbewerb für Debütfilme setzte sich die chilenische Filmemacherin Manuela Martelli mit ihrem historischen Drama "1976" durch. Sie gewann den Sutherland Award in London. Im Dokumentarfilmwettbwerb holte sich Shaunak Sen den Grierson Award für seinen Beitrag "All That Breathes". Heute Abend feiert das 66. London Film Festival Abschluss mit Rian Johnsons Glass Onion: A Knives Out Mystery". Das 66. London Film Festival war die letzte Ausgabe unter Leitung von Tricia Tuttle.