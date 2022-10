Kinocharts USA: Hallo-Win!

Der Abschluss der "Halloween"-Trilogie von Blumhouse rockte beim Start in den US-Kinos. Und hätte womöglich noch mehr gerockt, hätte Universal nicht die Entscheidung getroffen, den Film parallel auch Abonnenten des hauseigenen Streamingdienstes Peacock zu zeigen. So kam Halloween Ends" nicht auf die von Analysten avisierten 50 Mio. Dollar plus Einspiel, sondern musste sich mit 41,2 Mio. Dollar Umsatz bescheiden, während der Film von David Gordon Green nach Angaben des Studios der meistgesehene Film auf Peacock an den ersten beiden Ausstrahlungstagen sein soll. In den Kinos ist es der schwächste Start eines Films der Reihe: "Halloween" war 2018 mit 76,2 Mio. Dollar Umsatz angelaufen (und kam gesamt auf 160 Mio. Dollar Kasse); Halloween Kills" ging vor einem Jahr mit 49,4 Mio. Dollar in einem deutlich dichter gedrängten Konkurrenzfeld an den Start (und landete gesamt bei 92 Mio. Dollar Boxoffice).

Dass die Zahlen zwar gut waren, aber längst nicht so gut wie möglich, mag zusätzlich an der Horrorkonkurrenz von Smile - Siehst du es auch?" liegen, der auch am dritten Wochenende mit 12,0 Mio. Dollar sehr gutes Geschäft machte und gesamt bereits bei fantastischen 70,7 Mio. Dollar - der erfolgreichste Film der Herbstsaison! Lyle - Mein Freund, das Krokodil" meldet ein zweites Wochenende mit 7,2 Mio. Dollar und ein Gesamteinspiel von 22,6 Mio. Dollar, gefolgt von The Woman King", der am fünften Wochenende gut war für 3,8 Mio. Dollar und das Gesamteinspiel auf 59,8 Mio. Dollar schraubte. Die Top fünf beschließt Amsterdam" von David O Russell, der bei einem Minus von knapp 60 Prozent am zweiten Wochenende nur noch 2,9 Mio. Dollar umsetzte und gesamt gerade einmal 12,0 Mio. Dollar vorweisen kann.