"Avatar" erfolgreichste Wiederaufführung seit zehn Jahren

Im Vorfeld des Starts von Avatar: The Way of Water" am 14. Dezember kam der Vorgänger und weltweit umsatzstärkste Film - der nun auf ein globales Boxoffice von gut 2,92 Mrd. Dollar verweisen kann - zwischen 22. September und 12. Oktober wieder in die deutschen Kinos, in einer in HFR überarbeiteten Fassung. Insgesamt wurden in dieser Zeit rund 380.000 Besuche für Avatar - Aufbruch nach Pandora" gezählt. Schon 2010 gab es eine Wiederaufführung in Form einer um zehn Minuten erweiterten Version; für die jüngste Kinoauswertung wurde indes auf die ursprüngliche, 161 Minuten lange Schnittfassung zurückgegriffen.

In Deutschland ist die Wiederaufführung von "Avatar" damit die erfolgreichste seit 2012, als ebenfalls ein Film von James Cameron die Gäste zurück vor die Leinwand zog. "Titanic" erreichte - damals erstmals in 3D konvertiert - in jenem Jahr rund 700.000 deutsche Kinobesucher. Bekanntermaßen wird dieser Film zum 25-jährigen Jubiläum erneut auf die Leinwände zurückkehren, ebenfalls in HFR. Deutscher Starttermin ist der 9. Februar 2023 - also kurz vor dem Valentinstag.