Vier Apple TV+-Serien auch auf DVD und Blu-ray

Dass Streaming-Originals auch auf physischen Discs erscheinen, ist nicht zwingend die Regel. Medienberichten zufolge wird der Vertrieb Dazzler Media in Großbritannien demnächst vier Serien von Apple TV+ auf DVD und Blu-ray veröffentlichen. Demnach werden im Oktober und im November die ersten beiden Staffeln der SciFi-Dramaserie "See" (dt. Titel: "See - Reich der Blinden") herausgebracht. Für November und Dezember wurden ebenfalls die ersten beiden Staffeln von "For All Mankind" angekündigt. Staffel eins und zwei von "The Morning Show", eine der ersten Apple TV+-Originals überhaupt, sollen im Dezember und im Januar erscheinen. Dazu kommt die Serie "Truth Be Told", der ersten beide Staffeln im Dezember und im Februar auf DVD und Blu-ray erhältlich sein sollen.

Es ist allerdings nicht das erste Mal, dass ein Apple TV-Original physisch ausgewertet wird: Die Krimiserie "Defending Jacob" mit Chris Evans debütierte auf DVD und Blu-ray in 2021.