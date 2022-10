RBB geht gegen Revisions-Defizite vor

Auf die Verwürfe gegen seine Senderspitze um die inzwischen gekündigte Intendantin (von Vetternwirtschaft bis Vorteilsnahme) hat der Rundfunk Berlin-Brandenburg mit einer grundlegenden Reformierung seiner internen Revision reagiert, die bereits zum 21. Oktober in Kraft treten wird. Der Verwaltungsrat hatte die Revision gebeten, die bisher festgestellten Schwachstellen zu analysieren. Daraufhin hat die seit 15. September amtierende Intendantin Katrin Vernau dem Verwaltungsrat einen Vorschlag für eine überarbeitete Revisionsordnung zur Kenntnis vorgelegt, durch die die Wirksamkeit der Revision verbessert werden soll.

"Die Überprüfung des Status Quo legte in der Revision des rbb zahlreiche, auch gravierende Mängel offen. Eine Neuordnung des Regelwerks war dringend angezeigt. Der nun erfolgte Schritt ist als Teil der Neuaufstellung des rbb zu sehen, um den Sender aus der Krise in eine gute Zukunft zu führen. Die Verbesserung der Wirksamkeit des internen Kontrollsystems ist dafür ein wichtiger Baustein", so Katrin Vernau.

Die Mängeln, die durch die Neufassung des Regelwerks behoben werden, betreffen u.a. den direkten Berichtsweg der Leitung der Revision an den Verwaltungsrat sofern die Intendantin selbst Gegenstand einer Prüfung ist, definierte Berichte der Revision an die Intendantin und den Verwaltungsrat und die konsequente Nachverfolgung eingeleiteter Maßnahmen sowie Nachschauen. Darüber hinaus wurden in die neue Revisionsordnung datenschutzrechtliche Vorgaben aufgenommen. Neu ist auch, dass die interne Revision mit zusätzlichen personellen Ressourcen sowie einem festen, jährlichen Prüfungsetat ausgestattet wird.

Die Nachjustierung der Revisionsordnung sei als vorläufige Maßnahme anzusehen, bis die Ergebnisse der Compliance-Untersuchung durch die Anwaltskanzlei Lutz'Abel vorliegen, teilt der RBB mit.

Das ARD-Magazin "Kontraste" berichtete derweil über Details des Vertrags mit der aktuell freigestellten juristischen Direktorin des RBB. Der Vertrag enthält demnach Ruhestands- und Sterbefallregelungen, die auch Angehörige in unangemessner Weise begünstigten.