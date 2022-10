Stockholm Film Festival ehrt Sam Mendes

Sam Mendes präsentiert im kommenden Monat nicht nur seinen neuen Film "Empire of Light" auf dem Stockholm International Film Festival, sondern wird dort auch mit dem Visionary Award for Lifetime Achievement ausgezeichnet.

Das Stockholm International Film Festival (9. bis 20. November) ehrt Sam Mendes mit dem Visionary Award for Lifetime Achievement. Der Preis wird seit 2004 vergeben; bisherige Preisträger sind u.a. Celine Sciamma, Roy Andersson und Wes Anderson.

Mendes wird die Auszeichnung am 11. November persönlich entgegennehmen und auf dem Stockholm Film Festival seinen neuen Film Empire of Light" vorstellen, der bereits auf dem Toronto International Film Festival zu sehen gewesen war.

In "Empire of Lights", zu dem Mendes auch das Drehbuch geschrieben hat, spielt Olivia Colman Hilary, die in den 1980er Jahren in einem altehrwürdigen Kino an der südenglischen Küste arbeitet und von ihrem Chef sexuell und emotional ausgenutzt wird. Auch wenn das den Kollegen nicht verborgen bleibt, nimmt die an Schizophrenie leidende Hilary es so hin, weil die häufigen Besuche im Büro ihres Chefs sie zunehmend ruhiger machen. Mit einem neuen jungen Kollegen, gespielt von %Michael Ward%, den Hilary unter ihre Fittiche nimmt, beginnt sie eine romantische Beziehung, von der beide aber bald einsehen müssen, dass sie keine Zukunft hat.

"Empire of Light" startet am 2. März 2023 in den deutschen Kinos.