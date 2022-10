Ralf Wolter 95-jährig verstorben

Ralf Wolter ist tot. Wie seine Ehefrau Edith jetzt in München bekannt gab, verstarb der Schauspieler im Alter von 95 Jahren.

Zwei Figuren, die Ralf Wolter verkörperte, haben den Schauspieler bekannt und unvergesslich gemacht: Hadschi Halef Omar und Sam Hawkens - "wenn ich mich nicht irre". Den komischen Kauz gab Wolter nicht nur in Karl-May-Verfilmungen; er spielte trottelige Butler oder einen schwäbischen Kuckucksuhren-Verkäufer in Mexiko, liebenswerte Banditen, Polizisten, Jockeys und Dienstmänner - die ganze Palette nicht unbedeutender Nebenrollen. Seine sehr eigene Art von Humor machte ihn zur idealen Ergänzung des strahlenden Helden an seiner Seite. Wolters drehte allein 13 Filme zusammen mit Lex Barker.

1926 wurde Ralf Wolter als Sohn eines Zirkusartisten und einer Musikerin in Berlin geboren, besuchte von 1946 bis 1948 die Berliner Schauspielschule "Der Kreis" und spielte an verschiedenen Theatern. Eine Vorliebe zeigte er für das Kabarett, auch als Texter und Komponist. 1951 begann seine Filmkarriere, die ihm zwar kaum Hauptrollen bescherte, ihn aber als Komiker schnell zum Publikumsliebling machte. In rund 120 Kinofilmen war Wolter bisher zu sehen. Ab den 70er-Jahren kam das Fernsehen hinzu (Ein Fall für Titus Bunge", "Tatort", Der Alte", Liebling Kreuzberg" etc.), und immer wieder wurde er fürs Theater engagiert. Auch als Sprecher in Trickfilmen hat sich der Mime einen Namen gemacht.

Der erste Film für Wolter war die satirische Komödie Die Frauen des Herrn S (1951). Noch in den 50ern folgen neben vielen weiteren Die Beine der Dolores", Das Wirtshaus im Spessart" und Rosen für den Staatsanwalt". 1961 war Wolter als glatzköpfiger Russe in Billy Wilders Eins, zwei, drei" zu sehen. Der große Durchbruch folgte ein Jahr später mit der Karl-May-Verfilmung "Der Schatz im Silbersee", in der er erstmals in die Rolle des Sam Hawkens schlüpfte. Nach weiteren Karl May-Filmen folgte 1964 Der Schut" und damit die Rolle des Hadschi Halfen Omar, den Wolter von nun an in mehreren Filmen verkörpern sollte. Ein weiterer "Dauerbrenner" war der Kuckucksuhren-Verkäufer Andreas Hasenpfeffer, den Wolter nicht nur in Der Schatz der Azteken" (1965) darstellte. Besonders in den 70er-Jahren trat Wolter in zahlreichen Filmen auf, die nicht gerade zu den herausragendsten zählen: Mit ihm entstanden mehrere Heintje- und fünf Roy-Black-Filme sowie seichte Softsexstreifen. Überzeugender war er in "Was ist denn bloß mit Willi los?" (1970) neben Heinz Erhardt in einer zweiten Hauptrolle. Ferner spielte er in den Kassenschlagern Otto - Der Liebesfilm" (1992) und Kondom des Grauens" (1996). Es folgten TV-Rollen wie u.a. in der Serie Titus, der Satansbraten" (1997) sowie den Fernsehfilmen Herz in Flammen" (2002) und Auch Erben will gelernt sein". Im Kino war Ralf Wolter zuletzt 2013 in Bis zum Horizont, dann links!" zu sehen gewesen.