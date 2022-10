Ulrike Kofler dreht "Full House"

Ulrike Kofler hat mit den Dreharbeiten ihres zweiten Spielfilms begonnen: Wie bereits "Was wir wollten", wird auch "Full House" von der Wiener Film AG produziert. Das von Kofler selbst geschriebene Drehbuch des weiblichen Drei-Generationen-Porträts aus der Sicht eines neunjährigen Mädchens, das sich nicht damit abfinden will, dass das Schicksal vorbestimmt und einzig davon abhängig ist, wo man hineingeboren wird, wurde 2019 bereits mit dem renommierten Carl-Mayer-Drehbuchpreis ausgezeichnet. In den Hauptrollen sind Marie-Luise Stockinger, Emma Lotta Simmer, Gerti Drassl und Ursula Strauss zu sehen. Die Dreharbeiten in Wien und Niederösterreich laufen noch bis Mitte November.

Auf dem Drehstartfoto sind zu sehen (1. Reihe v.l.): Emma Lotta Simmer, Nino Tatzber, Lion Tatzber; (2. Reihe v.l.): Marie-Luise Stockinger, Gerti Drassl, Ulrike Kofler