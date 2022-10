TV60 Film produziert ARD-Märchenfilm

Seit wenigen Tagen laufen im Umland von Bozen die Dreharbeiten für den ARD-Märchenfilm "Die verkaufte Prinzessin". Die Geschichte, frei nach alten bayerischen Sagen, wird unter Federführung des Bayerischen Rundfunks für die Reihe "Sechs auf einen Streich" verfilmt.

Erzählt wir die Geschichte von Melisa (Judith Neumann), die sich vom Meer in die Berge aufgemacht hat, um wie schon ihr Großvater in einem Bergwerk zu arbeiten und deswegen als Mann ausgibt. In einem kleinen Fürstentum in den Bergen gerät sie in ein Intrigenspiel um die Thronfolge und trifft auf den sagenhaften Berggeist Mehrich. In einer Doppelrolle spielt Pasquale Aleardi den schwermütigen Fürsten und dessen schurkischen Zwillingsbruder. Kristin Alia Hunold spielt die Thronfolgerin, Langston Uibel deren Bruder, der ihr das Erbe neidet. Emanuel Fellmer gibt den Berggeist.

Mit ihrem Film wollen die Verantwortlichen einen Blick auf fragwürdige Geschlechterklischees werfen. Regie führt Matthias Steurer, das Drehbuch stammt von Su Turhan. Produziert wird "Die verkaufte Prinzessin" von TV60Film mit Marcus Roth als verantwortlichem Produzenten. Für den BR sind Birgitta Kaßeckert und Stefanie Baumann redaktionell zuständig. Die Dreharbeiten dauern voraussichtlich vom 11. bis zum 27. Oktober. Die Ausstrahlung ist für das Weihnachtsprogramm 2023 im Ersten geplant.