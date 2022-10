Programm für International Distribution Summit steht

Als "erste weltweite Plattform für internationale Distributoren", wie es in einer Pressemitteilung heißt, veranstaltet die AG Verleih in Kooperation mit der Marktplattform European Work in Progress (EWIP) und mit Unterstützung der Film- und Medienstiftung NRW am 19. und 20. Oktober im Filmpalast Köln den ersten International Distribution Summit. Im Rahmen dieser Konferenz soll der Austausch über Strategien und Konzepte für innovative Verleiharbeit und neue Geschäftsmodelle stattfinden und Impulse gesetzt werden. Die innovativste Distributionsstrategie wird am Abend des 19. Oktober mit dem International Distribution Award ausgezeichnet; die Laudatio hält Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek.

Torsten Frehse, Vorstandsmitglied der AG Verleih, erklärt: "Für die AG Verleih war es ein völlig logischer Schritt, den neuen International Distribution Summit in Köln stattfinden zu lassen, da wir hier mit Hilfe der Film- und Medienstiftung in den letzten Jahren das European Work in Progress erfolgreich etablieren konnten und nun die Strukturen, die internationale Reputation und die Netzwerke bestens nutzen konnten, um auch mit dem IDS auf einen Erfolg zuzusteuern."

Petra Müller, Geschäftsführerin der Film- und Medienstiftung NRW, ergänzt: "Wir freuen uns, dass der International Distribution Summit ein Schlaglicht auf die Verleihbranche wirft und dafür internationale Expert:innen nach Köln kommen. Gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, sich den Herausforderungen der Branche zu stellen und dabei neue Wege zu gehen. Wir sind hochgespannt auf den Austausch!"

Das Programm des International Distribution Summit besteht aus Keynotes, Masterclasses und Panels mit hochkarätigen Gästen. So werden u.a. Ben Johnson vom britischen Media-Tech-Unternehmen Gruvi, Thomas Hosman, CEO und Mitbegründer der niederländischen Filmplattform Cineville, und Enrique Costa, CEO der spanischen Produktions- und Verleihfirma Elastica Film und Lucy Savage, Head of Sales & Acquisition von Studio Soho im Rahmen der zweitägigen Veranstaltung Keynotes halten, Elissa Federoff, President of Theatrical Distribution beim US-Verleih Neon hält zum Abschlusss des ersten Konferenztages eine Masterclass ab.

Im Fokus der einzelnen Programmpunkte stehen Konzepte zur Publikumsbindung, Verleihstrategien für unabhängige Verleiher, Neu-Positionierung des Kino-Erlebnisses und Themen der Markenbildung, der Zielgruppenarbeit, der Entwicklung von Abo-Modellen für den Kinoticketverkauf, die Etablierung von Pre-Sales im Kinoticket-Bereich sowie die Weiterentwicklung von Online- und Social-Media-Strategien.

Das Programm des International Distribution Summit im Überblick