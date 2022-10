Kinopolis vermeldet Anime-Rekord

Vorherzusagen, wo One Piece Film: Red" nach seinem herausragenden Starttag mit rund 95.000 Besuchern landen wird, fällt angesichts des Event-Charakters der Auswertung schwer - aktuell deuten aber alle Zeichen darauf hin, dass die (starken) Ergebnisse der beiden vorherigen großen Anime-Kinostarts von Crunchyroll in diesem Jahr ("Jujutsu Kaisen 0" und Dragon Ball Super: Super Hero") komplett in den Schatten gestellt werden - tatsächlich könnte der jüngste Anime-Hit sogar die Spitze der Wochenendcharts übernehmen.

Bei Kinopolis jedenfalls gab es zu Beginn der Event-Auswertung am gestrigen Donnerstag schon einmal einen neuen Rekord zu vermelden: Hatte "Jujutsu Kaisen 0" Ende März noch mit über 10.000 Besuchen in 14 Häusern an einem einzigen Tag eine Anime-Bestmarke im Unternehmen gesetzt, zählte man nun für "One Piece Film: Red" sogar über 11.000 Besuche in dreizehn teilnehmenden Kinopolis-Standorten. Alleine im Münchner Flaggschiff, dem Mathäser Filmpalast, konnten demnach mehr als 2400 Gäste willkommen geheißen werden.

Diesen Angaben nach wäre Kinopolis bei einem sensationellen Standort-Schnitt von rund 850 gelandet, während der Schnitt im Gesamtmarkt bei 399 gemeldeten Locations bei rund 240 gelegen hätte.

"Diese herausragende Performance zeigt uns weiterhin, welch großes Potenzial in diesem Genre steckt und wie sinnvoll die von Disposition & Marketing strategisch ausgerichtete Event-Platzierung eines derartigen Titels ist", erläutert Francesco Bertolini, Senior Marketing Manager Filmbezogene Aktionen & Event Cinema. "Die Anime-Fans möchten ein solch langersehntes Filmjuwel direkt zum Start erleben. Diesem Wunsch sind wir bestmöglich nachgekommen und werden dank unserer Eventisierungsstrategie mit fantastischen Marktanteilen und Besucherschnitten belohnt."

Aktuell befinden sich weitere Vorstellungen für 15. und 18. Oktober im Vorverkauf, zu ersterem Termin kommt zu den Nachmittagsvorstellungen im Mathäser einer der Synchronsprecher. Weitere Zusatzvorstellungen wird es ab dem 20. Oktober bei Kinopolis geben.