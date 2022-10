Einschaltquoten: "Usedom-Krimi" verfehlt Reichweitenbestwert nur knapp

6,83 Mio. Zuschauer (MA: 26,4 Prozent) sahen gestern die Razor-Film-Produktion Gute Nachrichten - Der Usedom-Krimi" im Ersten; das sind nur rund 100.000 Zuschauer als beim im November 2020 aufgestellten Bestwert der Reihe. Zwei Folgen der ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss warten" kamen gestern Abend auf 2,91 Mio. Zuschauer (MA: 11,2 Prozent) bzw. 2,87 Mio. Zuschauer (MA: 11,2 Prozent) und lagen damit über den Vorwochenwerten der Serie.

Bei den 14- bis 49-Jährigen war der "Usedom-Krimi" im Ersten gestern mit elf Prozent das einzige Primetimeprogramm mit einem zweistelligen Marktanteil. Erfolgreichstes privates Primetimeprogramm in dieser Zielgruppe war der Actioner "The Expendables", der Vox einen Marktanteil von 9,7 Prozent einbrachte. Auf 9,2 Prozent kam die in der vergangenen Woche gestartete Sat1-Doku-Reihe "Doc Caro - Einsatz mit Herz", die damit rund einen Prozentpunkt zulegen konnte.

Die RTL-Dokumentation "Felix Hutt Investigativ: Mode.Macht.Missbrauch: Das skrupellose Geschäft mit jungen Mädchen" verzeichnete gestern Abend einen 14/49-Marktanteil von sieben Prozent. Die Übertragung des Europa-League-Spiels zwischen Union Berlin und Malmö FF kam bei Nitro ab 21 Uhr in der ersten Halbzeit auf 6,9 Prozent, in der zweiten Halbzeit waren es 9,2 Prozent.

Mit einem Marktanteil von 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen startete das Kabel-eins-Coachingformat "Rosins Restaurants - Ein Stammkoch räumt auf" in eine neue Staffel.

Unter der Fünf-Prozent-Marke lagen hingegen das RTLZWEI-Reportageformat "Polizei im Einsatz" (4,9 Prozent), das im Vergleich zur Vorwoche allerdings fast eineinhalb Prozentpunkte zulegen konnte, und die in der vergangenen Woche gestartete ProSieben-Datingshow "Love is King" (4,3 Prozent), die im Wochenvergleich knapp zwei Prozentpunkte einbüßte, und die beiden Folgen der ZDF-Serie "Fritzie - Der Himmel muss waren" (vier bzw. 4,1 Prozent).