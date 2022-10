Eric Welbers betritt mit Bravado Media den Markt

Auf der bevorstehenden MIPCOM hat der "Schwarm"-Produzent seinen ersten großen internationalen Auftritt mit dem neuen Content House, in das er die Firmen Viola Film und Bravado Fiction mitbringt. Mit Blickpunkt:Film sprach Welbers über seine Pläne, seinen Rückzug aus der ndF-Geschäftsführung, die Zusammenarbeit in der ndF International Production und natürlich über den "Schwarm".

Auf der bevorstehenden MIPCOM hat der " Schwarm"-Produzent seinen ersten großen internationalen Auftritt mit dem neuen Content House, in das er die Firmen Viola Film und Bravado Fiction mitbringt. Mit Blickpunkt:Film sprach Eric Welbers über seine Pläne, seinen Rückzug aus der ndF-Geschäftsführung, die Zusammenarbeit in der ndF International Production und natürlich über den "Schwarm".

Ließen sich die Geschäftsführungs-Tätigkeit für die ndF und Ihre durch den "Schwarm" sicherlich noch einmal gewachsenen Ambitionen im internationalen Koproduktionsbereich nicht mehr unter einen Hut bringen - oder was stand hinter ihrem Rückzug?

ERIC WELBERS: Die Jahre bei der ndF waren für mich sehr wertvoll, ich konnte viel über erfolgreiche Serienproduktion lernen und auch dabei mithelfen, die ndF in vielen Bereichen auf neue Füße zu stellen. So haben wir beispielsweise zum ersten Mal eine Serie für RTL gedreht, zwei weitere neue aufgesetzt und den "Alten" zur ndF geholt. Die Zusammenarbeit mit dem Team und vor allem mit Matthias Walther hat mir viel Spaß gemacht. Das erklärt auch, warum wir die ndF International Production gemeinsam weiterführen, obwohl ich mich von der ndF getrennt habe. Ich habe, wie wahrscheinlich alle, in den letzten beiden Jahren gemerkt, wie dynamisch sich diese Branche entwickelt und welche Möglichkeiten es gibt. Ich wollte mich nochmals unternehmerisch versuchen. Bei der ndF war es eher eine Angestellten-Tätigkeit. Deswegen wollte ich schauen, was man in dieser dynamischen Branche unternehmerisch auf die Beine stellen kann, und das im internationalen Bereich.

Das haben Sie nun gemacht und betreten mit Bravado Media die Produktionslandschaft. Was sprach für eine eigene Firma?

ERIC WELBERS: Produktionen wie "Der Schwarm", "Babylon Berlin" oder das, was beispielsweise bei den Kollegen Wiedemann und Berg, für die wir gerade in Italien arbeiten, passiert, zeigen, dass wir eine neue Phase erreicht haben. Es gibt die Möglichkeit, Projekte auf die Beine zu stellen, die es früher nicht gab, und ich sehe mit meiner beruflichen Erfahrung aus den Zeiten bei Beta Film den internationalen Wert dieser Projekte. In der jetzigen Zeit, in der die Kosten durch die Decke gehen, sehe ich die Möglichkeit, Produzenten und Projekten zu helfen, diesen Wert zu heben. Die Hauptthemen sind Kofinanzierung und Koproduktion. "Der Schwarm" ist ein sehr gutes Beispiel dafür, wie man eine Produktion aufstellen kann, um das zu erreichen, was man will, und am Ende des Tages vielleicht damit auch Geld zu verdienen. Auch wenn es jetzt noch etwas früh ist, um das mit Gewissheit zu sagen. Natürlich kann man nicht jede Produktion aus Deutschland international finanzieren. Aber der Wert von Rechten und was sie für die Finanzierung bedeuten, wird in den nächsten Jahren ein ganz großes Thema. Denn, mehr Geld zahlen können die Sender nicht, mehr Rechte geben können sie schon.

Wie lässt sich die Aufstellung Ihrer Firma beschreiben?

ERIC WELBERS: Die Bravado Media wird kein Vertrieb und sie wird in Deutschland kein klassisches Herstellungsunternehmen. Was ich machen will, bewegt sich zwischen Herstellung und Vertrieb. Ich will selber Projekte auf die Beine stellen und anderen helfen, Projekte auf die Beine zu stellen. Ich bringe ja die belgische Produktionsfirma Bravado Fiction und die italienische Produktionsfirma Viola Film mit in die Bravado Media, die auch beide maßgeblich an der Produktion von "Der Schwarm" beteiligt waren. In diesen Firmen geht es auch um die konkrete Herstellung. Mit Viola Film arbeiten wir gerade bei drei Produktionen mit Wiedemann & Berg zusammen und wir waren Service-Produzent für die Sky-Serie Funeral for a Dog". Das ist ein Ansatzpunkt, wie man deutschen Produzenten helfen kann. Italien und der damit verbundene Tax-Credit passen sehr gut zum deutschen System.

Hat Bravado Media dadurch ein besonders starkes Auge auf die Märkte in Belgien und Italien geworfen? Sollen noch weitere Firmen hinzukommen?

ERIC WELBERS: Unser Fokus liegt auf Europa. Es gibt hier Allianzen zwischen öffentlich-rechtlichen Sendern, die gemeinsame Produktionen machen wollen. Durch die Sprache ergeben sich Grenzen. Die Briten richten sich bei Koproduktionen eher nach Amerika, während wir anderen voneinander abhängen. Die wesentlichen Märkte in Europa sind Deutschland, Frankreich, Italien und Spanien. In Deutschland und Italien bin ich aktiv. Zwischen Belgien und Frankreich besteht eine Komplementarität. Aktuell basteln wir an einer Produktion, die wir aus Belgien heraus für Canal+ machen. Durch die belgische Dependance bin ich also auch auf dem französischen Markt vertreten. Was theoretisch noch fehlt ist Skandinavien, aber da haben wir gerade erst mit Finnland eine Koproduktion realisiert. Spanien hat kulturell einen anderen Hintergrund und orientiert sich stark an Lateinamerika, bleibt aber trotzdem spannend. Man muss auch nicht überall eine eigene Firma haben, es reichen gute Partner. Damit wäre das Spielfeld, auf dem ich mich bewege, abgesteckt.

Wie sieht es konkret bei der Fortsetzung von "Sophie Cross" aus, einer Serie mit belgischem Ursprung. Kommt hier Bravado oder wie bei der ersten Staffel ndF IP zum Zug?

ERIC WELBERS: Das ist klar geregelt. Die Projekte, die bereits bei der ndF IP waren, "Der Schwarm" oder auch "Sophie Cross", dazu noch weitere Projekte in der Entwicklung, haben wir dort auch gebündelt.

Drohen Sie nicht grundsätzlich in Konfliktsituationen zu geraten, ob Sie Projekte mit ihren eigenen Unternehmen oder mit der ndF IP angehen wollen? Wie läuft das nebeneinander?

ERIC WELBERS: Bei künftigen Projekten ist die ndF IP eine Möglichkeit für uns, mit ihr zusammenzuarbeiten, aber kein Muss. Wir können von beiden Seiten Projekte einbringen und sie dann zusammen machen. Matthias Walther und ich, wir verstehen uns sehr gut und hatten, wie ich finde, immer sehr gute gemeinsame Ideen. Zu Konflikten sollte es da nicht kommen, wir werden da nur gemeinsam Projekte umsetzen, die für uns beide Sinn machen.

Wäre es auch in Zukunft sinnvoll, dass die ndF IP wie schon bei "Der Schwarm" mit Viola oder Bravado weitere Projekte gemeinsam angeht?

ERIC WELBERS: Klar. Wenn die ndF IP z.B. in Italien eine Produktion machen will, bietet es sich an, direkt mit der Viola Film zusammenzuarbeiten. Letztlich ist die ndF IP eine Koproduktionsfirma, und dafür haben wir sie auch bestehen lassen. Sie ist ein Joint Venture mit den Gesellschaftern Bravado Media und ndF. Ich kann mir viele künftige Projekte vorstellen, bei denen das Sinn macht.

Ihren ersten großen Auftritt hat Bravado Media jetzt in Cannes. Geht es da primär darum, die Firma am Markt bekannt zu machen oder eher darum, Partner oder sogar Projekte für die Bravado zu finden?

ERIC WELBERS: Die MIPCOM ist ja primär eine Plattform für Vertriebe. Wir werden da nicht mit einem Stand auftreten, aber natürlich ist sie für uns wichtig. Wir werden mit Partnern reden, also Sendern, Plattformen und anderen Produzenten. Diese MIPCOM ist aber vor allem auch deshalb spannend, weil sowohl ZDF Studios als auch Beta Film den "Schwarm" präsentieren. Und es gibt die finnische ndF IP-Koproduktion "The Man who died", die gerade auch beim Seriencamp lief und von Fifth Season präsentiert wird. Darüber hinaus wird auch das Projekt "Stranded", eine Produktion, die wir mit der Viola Film gebaut haben, von Mediawan präsentiert.

Können Sie weitere konkrete Projekte benennen?

ERIC WELBERS: Für die Viola Film steht noch im Oktober ein wichtiger Termin an, wenn die zweite Serie, die sie für RAI produziert hat, startet, "Avvocato Malinconico". Mit Bravado Fiction arbeiten wir an der bereits erwähnten großen Produktion für Canal+ und Studiocanal. Sie heißt "On the Ropes" und handelt vom organisierten Verbrechen in Antwerpen. Hier wird der belgische Star Matthias Schoenaerts die Hauptrolle spielen. Vor unserem Projekt macht er noch die unlängst angekündigte HBO-Serie "The Palace" mit Kate Winslet. Wir hoffen dann nächstes Jahr drehen zu können.

Lassen Sie uns noch auf den "Schwarm" blicken. Sie haben es mit Ihren Partnern, darunter das ZDF, ja tatsächlich geschafft, diesen lange als unverfilmbar geltenden Bestseller von Frank Schätzing zu bändigen. Wie sind Ihre Erwartungen?

ERIC WELBERS: Das ist nicht so einfach, zu beantworten. Wenn man drei Jahre mit einem Projekt verbringt, wird man auch ein bisschen betriebsblind. Als ich 2004 das Buch gelesen habe, hat mich die Grundgeschichte gepackt. Dass es auf diesem Planeten noch jemanden gibt, der den Menschen bedeutet, ihr seid hier nicht allein, wenn ihr so weiter machen und den Planeten zerstören wollt - nicht mit uns! Wir nennen das gerne einen "thought provoking Thriller". Und diese Geschichte ist in den letzten drei Jahren nicht weniger aktuell geworden.

Mehr auf Höhe der Zeit sein, geht nicht.

ERIC WELBERS: Genau. Es ist eine Was-Wäre-Wenn-Geschichte, die zum Nachdenken anregt und gleichzeitig unterhält und einen spannenden Thriller erzählt. Deshalb glaube ich, dass wir sehr viele Menschen mit der Geschichte erreichen können.

Auf der ganzen Welt?

ERIC WELBERS: Ja. Das hat mich besonders gereizt. Wir haben es mit einem deutschen Bestseller zu tun, der aber so konstruiert und erzählt ist, dass er die ganz Welt betrifft. In Deutschland wird die Geschichte vielleicht noch einige Romanleser mehr anziehen, aber das internationale Interesse im Ausland spiegeln allein schon unsere Partner wider. Die Geschichte ist nicht nur aktuell, sie wurde auch noch nie erzählt.

"Der Schwarm" gilt als größte und auch teuerste Serienproduktion, die bislang aus Deutschland hervorging. Entsteht dadurch ein besonderer Druck, wächst der Respekt des Produzenten vor dem Projekt?

ERIC WELBERS: Das mit der Größe ist interessant. Wir haben ja mit Leuten zusammengearbeitet, die noch viel größere Produktionen machen. Für die waren wir eher klein. Letztlich habe ich gelernt, dass es die Größe einer Produktion weder einfacher noch schwieriger macht. Dadurch, dass ich hier so nah dran bin, habe ich den Respekt vor der Größe verloren. Die Herausforderung war schon, dass man dieses Buch auch für das Zehnfache hätte verfilmen können, es wäre aber extrem schwer geworden, es nur für die Hälfte zu machen. Was ich schon bei der Präsentation in Berlin sagte, trifft da zu: Für die Finanzierer war das eine sehr große Produktion, für die, die sie umgesetzt haben, war es ein kleines Budget. Wie viel brauchen wir, wie viel haben wir und was können wir damit machen? Das umzusetzen, ist uns sehr gut gelungen. Ich bin nach wie vor sehr beeindruckt von der Zusammenarbeit mit Frank Doelger, weil er jemand ist, der gelernt hat, Kreativität und Budget miteinander zu verbinden.

Klingt wie ein Kernsatz, wie der Schlüssel.

ERIC WELBERS: Man muss lernen, mit dem auszukommen, was man hat. Das habe ich bei der ndF gelernt. Es war auch sehr spannend, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen einem deutschen und einem internationalen Produktionsansatz zu sehen. Früher war das ein Buch mit sieben Siegeln, inzwischen hat man viel darüber gelernt. Letztendlich kochen doch alle mit dem gleichen Wasser. Aber man muss auch sagen, es gibt in Deutschland zwar immer mehr das Knowhow für große Produktionen, aber für die Anzahl an Großproduktionen, die der Markt nachfragt, reicht das Potential an Fachkräften für fast alle Gewerke noch nicht aus.

Trifft die Annahme zu, dass man so ein großes Projekt nicht aufs Gleis setzt, um es nach einer Staffel bereits wieder zu beenden?

ERIC WELBERS: Das ist völlig richtig. Im Moment kann ich noch nicht viel dazu sagen, aber inhaltlich würde eine Fortsetzung enorm viel Sinn machen. Ich nehme nicht zu viel vorweg, wenn ich sage, dass nicht alle Figuren sterben. Da gibt es noch Potential. Ich habe auch noch niemanden aus dem Produktionsteam gehört, der sagt, auf keinen Fall. Aber erst müssen wir die erste Staffel zu Ende bringen, da sind wir jetzt kurz vor der Zielgeraden.

Das Interview führte Frank Heine