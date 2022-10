Scorsese inszeniert "Gangs of New York" als Serie

2003 hatte Martin Scorsese Herbert Asburys Buch "Gangs of New York" aus dem Jahr 1927 fürs Kino verfilmt gehabt. Nun soll er bei einer TV-Serie, die Miramax Television plant, als Executive Producer und Regisseur der ersten beiden Folgen präsentieren.

Miramax Television plant, Herbert Asburys Buch "Gangs of New York" aus dem Jahr 1927 als TV-Serie erneut zu verfilmen. Wie Deadline berichtet, hat man dafür Martin Scorsese verpflichtet, der neben Brett Leonard, Rick Yorn und Chris Donnelly als Executive Producer fungieren und die ersten beiden Folgen nach einem Drehbuch von Leonard inszenieren soll. Das Projekt soll potenziellen Käufern noch im Oktober angeboten werden.

Scorsese hatte "Gangs of New York" 2003 auch schon mit Leonardo DiCaprio, Daniel Day-Lewis und Cameron Diaz in den Hauptrollen fürs Kino verfilmt gehabt; in Deutschland standen rund 940.000 Besucher zu Buche, das weltweite Einspiel lag bei 193 Mio. Dollar.

"Gangs of New York" spielt Mitte des 19. Jahrhunderts inmitten der Kämpfe rivalisierender Banden in New York und erzählt die Geschichte eines jungen Mannes, der nach 16 Jahren in das Bandenviertel "Five Points" zurückkehrt, um den Mord an seinem Vater zu rächen.

Die TV-Serienumsetzung soll sich laut Deadline aber auf neue Charaktere konzentrieren, die im Kinofilm noch nicht in Erscheinung getreten waren.

Dazu sagt Martin Scorsese: "Die Zeit und Ära der amerikanischen Geschichte und des amerikanischen Kulturguts ist reich an Charakteren und Geschichten, die wir in einem zweistündigen Kinofilm nicht vollständig ergründen können. Eine TV-Serie gibt uns die Zeit und Kreativität, diese farbenfrohe Welt und den Einfluss, den sie heute noch auf unsere Gesellschaft hat, zum Leben zu erwecken."