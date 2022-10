Kinocharts Deutschland Trend: Granatenzahlen für "One Piece Film: Red"

Der erfolgreichste japanische Film des Jahres schlägt auch in den deutschen Kinos ein wie eine Bombe, nachdem er bereits im August in Frankreich gesamt die Eine-Mio.-Besucher-Hürde nehmen konnte. One Piece Film: Red" kam gestern fast auf sechsstellige Besucherzahlen: 95.000 Besucher sorgten in 399 Kinos für einen Umsatz von 1,3 Mio. Euro. Vorhersagen für das komplette Wochenende sind bei Fan-getriebenen Titeln wie der "One Piece"-Reihe schwer zu machen, zumal der Film in den Kinos nicht so flächendeckend gebucht ist wie reguläre Blockbuster. Wenn sich die Begeisterung fortsetzt, sind um die 300.000 Besucher durchaus denkbar. Mal abwarten, was der bislang erfolgreichste Anime tatsächlich in den deutschen Kinos bewegen wird. Die tollen Zahlen sind jedenfalls mehr als willkommen.

Platz zwei holte sich gestern der Überraschungshit Smile - Siehst du es auch?", der am Auftakt seines dritten Wochenendes im Vergleich zum Starttag des letzten Wochenendes abermals zulegen konnte. Wie verrückt ist das? 30.000 Tickets verkaufte der Horrorfilm, 265.000 Euro wurden umgesetzt; bis Sonntag sind weitere 250.000 Zuschauer durchaus denkbar. Wenn er denselben Multiplikator hat wie vergangenes Wochenende, sind auch 300.000 Ticketverkäufe denkbar.

Mit Halloween Ends" startet dahinter ein weiterer Horrorfilm mit guten Zahlen: Der Abschluss der "Halloween"-Trilogie von Blumhouse Pictures kam gestern in 452 Kinos auf 27.000 Kinogänger und 250.000 Euro Einspiel. Ein Gesamtwochenende mit etwa 200.000 Besuchern scheint möglich. Der Vorgänger, Halloween Kills", war im vergangenen Jahr mit 20.000 Zuschauern gestartet und hatte dann ein erstes Wochenende mit 115.000 Kinogängern. Auf Platz vier holte sich Die Schule der magischen Tiere" zum Auftakt des dritten Wochenendes sehr starke 240.000 Euro Einspiel bei 32.500 verkauften Tickets. Ein Wochenende mit bis zu 200.000 Ticketverkäufen winkt. Als dritter deutscher Film in diesem Jahr nahm der Familienhit gesamt die Eine-Mio.-Besucher-Hürde. Die Top fünf beschließt Ticket ins Paradies" mit 13.000 Besuchen und 120.000 Euro Kasse. Ein fünftes Wochenende mit knapp 100.000 Zuschauern winkt; gesamt ist die Eine-Mio.-Besucher-Marke greifbar nah.

Cannes-Gewinner Triangle of Sadness" geht in 127 Kinos stark mit 7100 Besuchern und 66.000 Euro Einspiel ins Rennen. Hier scheinen bis Sonntag 60.000 Zuschauer möglich. Der vorherige Goldene-Palme-Gewinner von Regisseur Ruben Östlund, "The Square", wurde vor fünf Jahren am ersten Tag von 4000 Besuchern gesehen und hatte dann ein erstes Wochenende mit 33.000 Zuschauern (gesamt wurden für die Komödie dann 215.000 Tickets gelöst). Platz 13 ging gestern an den Kinder-Animationsfilm Meine Chaosfee & ich", der es in 389 Kinos auf 3600 kleine Fans und 26.000 Euro Umsatz brachte; ein erstes Wochenende mit 30.000 Besuchern ist denkbar. Der Passfälscher" von Maggie Peren startet auf Platz 16 mit 1300 verkauften Eintrittskarten und 11.000 Euro Einspiel in 85 Kinos.