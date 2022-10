"Die nackte Kanone" kehrt zurück

Das schon länger angedachte Reboot des Komödienhits Die nackte Kanone" konkretisiert sich. Der Krimi-Slapstickspaß, der Leslie Nielsens Karriere ein spätes Hoch bescherte mit drei Filmen, die auch hierzulande ein Millionenpublikum unterhielten und Kultcharakter haben, soll mit Liam Neeson einen potenziellen Hauptdarsteller gefunden haben, der hier sein bisher höchst selten angewendetes komödiantisches Talent demonstrieren könnte. Daneben soll laut Informationen von Deadline das Drehbuchduo Dan Gregor und Doug Mand und Regiesseur Akiva Schaffer der kürzlich Emmy-prämierten hybriden Komödie "Chip und Chap: Die Ritter des Rechts" an Bord des Paramount-Projekts sein. Komödienspezialist Seth MacFarlane und Erica Huggins produzieren mit ihrer Firma Fuzzy Door. In MacFarlanes Ted 2" und seiner Serie Family Guy" hatte der in den letzten Jahren hauptsächlich im Actionfach präsente und erfolgreiche Schauspieler mit den selben Initialen wie sein Vorgänger in der Rolle des Frank Drebin komische Auftritte.

"Die nackte Kanone" aus dem Jahr 1988 basiert seinerseits auf einer Serie und wurde mit Die nackte Kanone 2 1/2" von 1990 und "Die nackte Kanone 33 1/3" von 1994 fortgesetzt. Die Sequels kmen auf über vier und drei Mio. Besucher in den deutschen Kinos.