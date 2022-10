Netflix-Werbeabo kommt Anfang November - auch in Deutschland

Netflix führt am 3. November 2022 sein preiswerteres, werbefinanziertes Monatsabonnement ein. In Deutschland beträgt der Preis rund fünf Euro.

Schneller als gedacht hat Netflix seinen erst im April angekündigten Werbetarif in die Tat umgesetzt. Die mit Spannung im internationalen Streamingmarkt erwartete neue Monatsgebühr, nach offizieller Sprachregelung "Das Basis-Abo mit Werbung" - wird am 3. November (17.00 Uhr) in zwölf Märkten eingeführt. Neben Deutschland zählen dazu Australien, Brasilien, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Korea, Mexiko, Spanien, Großbritannien und natürlich die USA.

Die Monatsgebühr für den neuen Tarif beträgt in hiesiger Währung 4,99 Euro. US-Brancheninsider hatten im Vorfeld eine Preisspanne zwischen sieben und neun Dollar angenommen.

Laut Greg Peters, Chief Operating Officer bei Netflix, der die Einführung persönlich kommunizierte, habe der Werbetarif keine Auswirkungen auf laufende Abos und Bestandskunden. Das Basis-Abo mit Werbung sei als Ergänzung zu den bestehenden drei Optionen (Basis, Standard und Premium) ohne Werbung zu verstehen. Der bisher bekannte Basis-Tarif ohne Werbung kostet derzeit 7,99 Euro.

Die durchschnittliche Werbezeit pro Stunde soll Peters zufolge bei etwa vier bis fünf Minuten pro Stunde liegen. "Eine begrenzte Anzahl von Filmen und Serien" würden aus lizenzrechtlichen Gründen nicht für den neuen Basistarif zur Verfügung stehen.

Zum Start werden die Werbespots 15 oder 30 Sekunden lang sein. Peters kündigte an, dass die Spots vor und während der Inhalte zu sehen sein werden. Auch an dieser Stelle haben sich einige Branchenexperten verspekuliert, da sie davon ausgegangen waren, dass es während der Filme und Serien keine Werbeeinblendungen geben würde. Greg Peters: "Das Basis-Abo mit Werbung stellt auch für Werbetreibende eine spannende Gelegenheit dar: die Möglichkeit, ein vielfältiges Publikum zu erreichen - darunter auch jüngere Zuschauer*innen, die immer weniger lineares Fernsehen schauen - und das in einem erstklassigen Rahmen mit einem übergangslosen und hochauflösenden Werbeerlebnis."

Damit Werbetreibende ihren Zielgruppen erreichen können, und um sicherzustellen, dass Werbung für Abonnenten relevant ist, verspricht Netflix "umfassende Targeting-Möglichkeiten nach Land und Genre (z. B. Action, Drama, Romantik, Science-Fiction)" anzubieten. Darüber hinaus können Werbepartner verhindern, dass ihre Werbung bei Inhalten erscheint, die mit ihrer Marke nicht im Einklang stehe, etwa bei Sex- und Gewaltdarstellungen. Was Insioder bereits in Erfahrung gebracht hatten: Netflix hat Partnerschaften mit den Unternehmen DoubleVerify und Integral Ad Science geschlossen, um ab dem ersten Quartal 2023 die Sichtbarkeit und Traffic-Validität der Werbausspielung zu überprüfen.

"Das Basis-Abo mit Werbung wird nur sechs Monate nach der ersten Ankündigung einer preisgünstigeren und werbefinanzierten Abo-Stufe eingeführt. Ohne die harte Arbeit unseres Teams und die außergewöhnliche Partnerschaft mit Microsoft wäre dies nicht möglich gewesen. Der Wandel vom herkömmlichen Fernsehen vollzieht sich in immer schnellerem Tempo, und in den USA hat Streaming inzwischen die reguläre Fernseh- und Kabelnutzung überholt. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit Netflix ab 4,99 Euro pro Monat für alle ein passendes Angebot zu einem passenden Preis haben", erklärte Greg Peters. Der Topmanager geht davon aus, dass das neue Angebot in weiteren Ländern eingeführt wird.