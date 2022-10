"Besondere Anerkennung für Mut"

Wie bereits berichtet, ging die mit 20.000 Euro dotierte Spitzenprämie für das beste Jahresfilmprogramm 2021 bei der gestrigen Vergabe der BKM-Kinoprogramm- und Verleiherpreise an das Ludwigsluster Luna Filmtheater. Und Christian Bräuer, dessen Yorck-Kinogruppe als Spitzenpreisträger 2019 für die Ausrichtung des Events im Kino International verantwortlich zeichnete, gratuliert den beiden engagierten Kinomacher:innen Bettina Westermann und Christian Quis sowie deren gesamten Team auch als Vorstandsvorsitzender der AG Kino-Gilde herzlich: "Im ländlichen Raum, wo Kultur immer rarer wird, kämpfen die Beiden für die Sichtbarkeit filmischer und kultureller Vielfalt - gegen alle Widerstände. Der Spitzenpreis ist eine hochverdiente Auszeichnung für Ihre Arbeit und eine besondere Anerkennung für den Mut der Beiden."

Grundsätzlich, so Bräuer weiter, sei es nach drei Krisenjahren ein wichtiges Signal gewesen, dass die Preisvergabe wieder in Präsenzform habe stattfinden können - schon deshalb, weil die Veranstaltung ein echter "Feiertag für engagiertes Arthouse-Kino" sei.

Die Vielfalt der Gewinnerkinos habe einmal mehr bewiesen, dass gute Kino- und Programmarbeit in der Stadt wie auch auf dem Land gemacht werde - und der Kinoprogrammpreis der BKM sei eines der wichtigsten Förderinstrumente für die traditionellen Arthouse- und Landkinos und unterstütze diese gerade aktuell bei ihrem Aufholprozess nach der Pandemie.

Wie ebenfalls bereits berichtet, hatte Kulturstaatsministerin Claudia Roth bei ihrer Rede erklärt, dass man mit Hochdruck an neuen Förderinstrumenten arbeite. Man wolle, so die Ankündigung der BKM, auch zukünftig ein verlässlicher Partner sein, um Kinos in der Fläche und traditionelle Arthouse-Kinos zukunftsfähig zu halten.

Ein Versprechen, bei der die AG Kino-Gilde sie natürlich gerne beim Wort nimmt: "Die Worte der Staatsministerin sind wichtig und ein positives Zeichen. Die Kinos befanden sich gerade auf dem Erholungspfad und werden nun durch den dramatischen Anstieg der Energiepreise erneut zurückgeworfen. Wir brauchen hier schnelle und kurzfristige Lösungen, um den Erhalt der existenzbedrohten Kinos zu sichern. Gleichzeitig dürfen wir die mittelfristige Perspektive nicht verlieren. Die Kinos benötigen tragfähige Lösungen, um die Kinos in ihrem Aufholprozess weiter zu stützen. Energiehilfen alleine werden nicht reichen, um die Kinos in ihrer Zukunftsfähigkeit und Resilienz zu stärken", so Bräuer.