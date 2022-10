Mediavision würdigt zehn Jahre Netflix in den Nordics

Am 15. Oktober 2012 startete Netflix in Schweden und bald darauf auch in den anderen nordischen Ländern (Norwegen, Dänemark und Finnland). Das zehnjährige Präsenzjubiläum hat Mediavision zum Anlass genommen, die Entwicklung des Streamers im nordischen Wirtschaftsraum nachzuzeichnen.

So konnten die Marktforscher bereits wenige Monate nach der Einführung 2013 feststellen, dass Netflix die Nummer eins unter den SVoD-Anbieter in den Nordics geworden war. Schon ein Jahr nach dem Start kam das Unternehmen auf mehr als eine Mio. Abonnenten. Vier Jahre nach Launch, also in 2016, soll es bereits 2,5 Mio. Abonnenten-Haushalte gegeben haben. Obwohl internationale wie auch regionale Mitbewerber in den nordischen Markt einstiegen, betrug der Marktanteil von Netflix in den nordischen Haushalten 2017 46 Prozent. Im Frühjahr 2022 verlor die SVoD-Plattform laut Mediavision erstmals Abonnenten. Trotz starker Konkurrenz gilt Netflix mit mehr als vier Mio. Abonnenten in den gesamten Nordics weiterhin als Marktführer.

2021 hat das US-Unternehmen seine Präsenz mit der Eröffnung eines Büros in Stockholm verstärkt.

Mit der dänischen Serie "Rain" war Netflix der erste Global Player, der ein skandinavisches Original in Auftrag gegeben hatte. Doch trotz der hohen Investitionen in die Inhalte-Produktion würden die Mediavision-Analysen zeigen, dass lokale Streamingbetreiber die Oberhand haben, wenn die Konsumenten den Dienst mit den besten lokalen Filmen wählen sollten. Netflix werde als überlegen angesehen, wenn es um ausländische Spielfilme gehe.

Zu den Zukunftsperspektiven von Netflix äußern sich die Marktforscher nicht konkret, nur dass das Unternehmen "zweifellos ein wichtiger Akteur bleiben" werde, der sich aber Herausforderungen stellen müsse.