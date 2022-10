Foto des Tages: "Ein Bett für Papa" (AT) - Pyjama Pictures dreht für die ARD Degeto

Produktion

Mit Frauenpower vor und hinter der Kamera laufen seit Ende September in Hamburg die Dreharbeiten zu dem ersten "Endlich Freitag im Ersten"-Film von Pyjama Pictures im Auftrag der ARD Degeto. Unter der Regie von Katja Benrath (Studenten®Oscar) stehen David Rott, Sabrina Amali, Petra Kleinert und Adina Vetter vor der Kamera von Claire Jahn (Deutscher Kamerapreis). Das Drehbuch zu dem divers besetzten Familienfilm schrieb Martin Douven. Wie kann man als Vater trotz Trennung und entfernten Wohnorten für sein Kind da sein? In "Ein Bett für Papa" (AT) bekommt Jonas (David Rott) mit Hilfe von Elke (Petra Kleinert), die eine Art Vater-WG leitet, die Chance eine Verbindung zu seiner 12-jährigen Tochter Laila (Indira Corrales-Ehlers) aufzubauen. Produzenten sind Carsten Kelber und Christian Ulmen, Ausführende Produzentin ist Ina-Christina Kersten. Die Redaktion verantwortet Stefan Kruppa (ARD Degeto). Auf dem Foto (v.l.): David Rott, Indira Corrales-Ehlers, Petra Kleinert, Katja Benrath, Claire Jahn. Foto: Georges Pauly (PR-Veröffentlichung)