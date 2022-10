900.000 Euro aus Bayern für Dani Levys "Kochschule Schwarz"

In seinem neuen Film Kochschule Schwarz" erzählt Dani Levy nach einem Drehbuch, das er zusammen mit den beiden HFF-München-Absolventen Alexander Costea und Tristan Fiedler geschrieben hat, "eine wahre, aber bisher weitgehend unbekannte Geschichte, die sich in München zugetragen hat", wie es in einer Mitteilung des FFF Bayern heißt. Es ist die Geschichte eines Anwalts und eines Kochs, die Münchner Jüdinnen und Juden kurz vor Kriegsausbruch mit Koch- und Backkursen die Flucht ermöglichen. Der FFF Bayern fördert die Produktion des Films, die new!move films stemmt, mit 900.000 Euro - der höchsten in der aktuellen Förderrunde vergebenen Einzelsumme.

Insgesamt hat der FFF-Vergabeausschuss in seiner gestrigen Sitzung an 22 Projekte Fördermittel in einer Gesamthöhe von 3,7 Mio. Euro vergeben.

850.000 Euro gehen an PSSST! Film für die sechsteilige Drama-Crime-Serie "Toxisch", die Isabell Braak nach einem Drehbuch von Lisa Reich und Josef Zeller inszenieren wird. Im Zentrum der Handlung stehen zwei Kommissarinnen, die alles dafür tun, Opfer häuslicher Gewalt aus deren Umfeld zu befreien und dabei selbst zur tickenden Zeitbombe werden.

Über die aktuell geförderten Projekte sagt Bayerns Digitalministerin und FFF-Aufsichtsratsvorsitzende Judith Gerlach: "Lachen und Weinen liegen oft ganz nah zusammen. Gerade im Kino ist das eine starke Verbindung. So wie in der neuen Tragikomödie Kochschule Schwarz von Erfolgsregisseur Dani Levy. Solche Geschichten braucht das bayerische Kino. Und es freut mich, dass wir mit dem FilmFernsehFonds Bayern erneut so tolle Projekte unterstützen können."

Alle geförderten Projekte im Überblick