Sechs Drehbücher im Rennen um Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis

Am 26. November wird im Rahmen des up-and-coming Drehbuchfestival in Hannover zum dritten Mal der Deutsche Nachwuchs-Drehbuchpreis vergeben.

Nachdem aus 134 Einreichungen zunächst eine Shortlist mit 20 Werken erstellt worden war, sind jetzt die sechs Kandidaten für den Deutschen Nachwuchs-Drehbuchpreis benannt worden. Wie das up-and-coming Drehbuchfestival (25. bis 27. November), in dessen Rahmen die Auszeichnung am 26. November im Künstlerhaus Hannover vergeben wird, heute mitteilt, werden die sechs Drehbücher am Tag der Verleihung - ganz oder in Ausschnitten - im Rahmen einer szenischen Lesung vorgestellt.

Vergeben werden zwei Preise, die mit jeweils 2.000 Euro dotiert sind. Darüber hinaus bekommen die Gewinner eine einjährige Junior-Mitgliedschaft im Verband Deutscher Drehbuchautoren (VDD) und einen Paten aus der Drehbuchbranche.

Die nominierten Drehbücher im Überblick:

"Andi Arachnid", ein Kurzfilm von Samuel Bereuther (Universität Hildesheim)

"Dann lieber sterben", ein mittellanger Film von Pauline Schläger und Julius Nerlich (internationale filmschule Köln)

Ficken für Freiheit", ein Langfilm von Hille Norden (freie Filmemacherin aus Kiel)

"Gezeiten", ein Langfilm von Adrian Doll (Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf)

"Mein bester Freund", ein Langfilm von Tobias Kerber (Filmuniversität Babelsberg Konrad-Wolf)

"Wolke Z", ein Kurzfilm von Janina Lutter (Studiengang "Motion Picture" der HS Darmstadt)

Weitere Informationen zu den nominierten Drehbüchern unter drehbuchfestival.up-and-coming.de.