Samsung TV Plus holt Jennifer Batty für FAST-Channels

Jennifer Batty ist neuer Head of Content Acquisition bei Samsung TV Plus und soll sich verstärkt um das europäische Angebot der FAST-Channels kümmern.

Samsung Electronics hat sich als neuen Head of Content Acquisition Jennifer Batty für das FAST-Angebot von Samsung TV Plus gesichert. Sie soll im Free Ad-Supported Streaming TV Bereich vor allem das Content-Angebot in Europa pushen. Batty kommt von dem Joint Venture RTL CBS, einer Zusammenarbeit zwischen der RTL Group und CBS Studios International. Davor war sie bei HOOQ, einem weiteren Joint Venture zwischen Singtel, Sony und Warner Bros.

Samsung TV Plus gibt es in Europa seit 2019. Das Streaming-Angebot besitzt insgesamt mehr als 1.000 Channels aus den Bereichen Film, Sport, Unterhaltung und Nachrichten. In den 16 europäischen Märkten mit Samsung-TV-Plus-Präsenz soll Batty vor allem das FAST-Angebot ausbauen. Laut eigenen Angaben steht Samsung TV Plus nur auf Platz drei der OTT-App-Charts bei Samsung Smart TVs. In den vergangenen zwölf Monaten sind demnach fast drei Milliarden Stunden dort gestreamt worden.

Jennifer Batty kommentiert selbst: "Mit Blick auf den FAST- und AVoD-Markt ist klar, dass wir einer aufregenden Zukunft von Wachstum und Fortschritt entgegensehen, insbesondere in Europa, wo sich die wachsende Nachfrage von FAST gerade erst entwickelt."