Berlinale zeichnet beste Serienproduktion aus

Die Berlinale vergibt bei ihrer kommenden 73. Ausgabe (16. bis 26. Februar) erstmals den Berlinale Series Award. Wie das Festival heute mitteilt, soll in Kooperation mit dem US-Branchenmagazin Deadline die beste Serienproduktion der Sektion "Berlinale Series" ausgezeichnet werden. Über den Gewinner entscheidet demnach eine dreiköpfige Jury, die noch nicht feststeht.

Carlo Chatrian, Künstlerischer Leiter der Berlinale, über den neuen Preis: "Während Filme inzwischen immer häufiger auf verschiedenen Geräten angeschaut werden, war die Berlinale eines der ersten Filmfestivals, das Serien als kollektives Erlebnis auf der großen Leinwand gezeigt hat. Dank der Kooperation mit 'Deadline' machen wir nun einen weiteren Schritt. Dieser Preis ist der erste dieser Art bei einem A-Festival und er wird sicher dazu beitragen, den künstlerischen Wert einer Form hervorzuheben, die die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden können, nachhaltig beeinflusst hat."

Wie es in der Pressemitteilung weiter heißt, seien die Vorbereitung für eine Präsenzveranstaltung sowohl der Berlinale als auch des European Film Market (16. bis 22. Februar), des Berlinale Co-Production Market (18. bis 22. Februar) und Berlinale Talents (18. bis 23. Februar) in vollem Gange.

Gleichzeitig bekundet die Berlinale in ihrer Pressemitteilung vor dem Hintergrund des "völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine" erneut ihre Solidarität mit der Ukraine.

So erklären Chatrian und Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek: "Filmfestivals sind Orte, an denen die Meinungsfreiheit, die Freiheit der Kunst und der friedliche Dialog gestärkt werden. Angesichts des andauernden Angriffskrieges auf die Ukraine und der mutigen Proteste und Befreiungskämpfe im Iran möchte die Berlinale 2023 ganz besonders für diese demokratischen Werte stehen und an die weltweiten Opfer von Krieg, Zerstörung und Unterdrückung erinnern. Als Publikumsfestival steht die Berlinale für vielfältige Teilhabe. Begegnungen, gemeinsame Filmerlebnisse und Raum für künstlerische Reflexion sollen 2023 wieder ein sichtbares Zeichen für gelebte Kinokultur setzen."