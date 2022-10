"Sweet Tooth"-Autor mit nächstem Serienprojekt

Jeff Lemire, Autor des Netflix-Serienhits Sweet Tooth", hat seine erste Serie als Showrunner abgedreht. Der renommierte und produktive Comicautor adaptierte seinen hochgelobten Comic "Essex County" gemeinsam mit Eilis Kirwan als sechsteilige Miniserie. Christina Piovesan stemmte das am 30. September in North Bay, Ontario abgedrehte Projekt als Executive Producer mit ihrer Firma First Generation Films. Andrew Cividino, der mit einem Emmy und weiteren Preisen für die Regie der Serie Schitt's Creek" ausgezeichnet wurde, inszenierte die Geschichte um einen elfjährigen Jungen, der seine Mutter verloren hat und sich in eine Traumwelt stürzt und einen alten Mann, der an Demenz leidet und in der Welt der Vergangenheit lebt und ihre Angehörigen. Finlay Wojtak-Hissong spielte den Jungen, Brian J. Smith den Onkel bei dem er unterkommt. Stephen McHattie ist als alter Mann zu sehen, Molly Parker als seine Nichte, die sich um ihn kümmert. Kevin Durand übernahm die Rolle des väterlichen Freundes des Jungen.

Die Serie, die im Winter nächstes Jahres bei CBC und CBC Gem in Kanada startet, wird bei der Mipcom angeboten. ITV Studios und Media Musketeers Studio sind Partner.

"Sweet Tooth" avancierte im vergangenen Jahr zu einem Hit für Netflix. Zur von Robert Downey Jr und Susan Downey produzierten Serie, die auf einer Vorlage von Lemire basiert, ist eine zweite Staffel in Arbeit. Eine Adaption von Lemires SciFi-Comicreihe "Descender" ist bei NBC Universal in der Entwicklung.