Erfolgsautor Magnus Vattrodt ist neuer Professor an der ifs Köln

Magnus Vattrodt, für seine Drehbücher zu Liebesjahre" und Das Ende einer Nacht" mit dem Grimme-Preis sowie für "Ein großer Aufbruch" mit dem Deutschen Fernsehpreis und von der Deutschen Akademie für Fernsehen ausgezeichnet, hat an derifs internationalen filmschule Köln die Professur für Drehbuch/Dramaturgie übernommen und leitet dort somit künftig den Studienschwerpunkt Drehbuch im Bachelorstudiengang Film.

Nadja Radojevic, Geschäftsführerin der ifs: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Berufung von Magnus Vattrodt als Drehbuchprofessor einen so renommierten und vielseitigen Autor für die ifs gewinnen konnten, der zudem noch Weiterbildungs-Alumnus der ifs ist. Herzlich willkommen!", erklärt ifs-Geschäftsführerin Nadja Radojevic anlässlich Vattrodts Berufung.

Vattrodt, der zuletzt das Drehbuch zu Matti Geschonnecks Historienfilm "Die Wannseekonferenz" sowie zu Christiane Balthasars Drama Die Bürgermeisterin", das am 24. Oktober in ZDF zu sehen sein wird, geschrieben hat, sagt über seine Arbeit und seine Rolle als Lehrender "Dramatisches Schreiben ist ein komplexes Handwerk. Ideen brauchen freien Raum, Drehbücher aber brauchen Struktur. Es braucht immer Disziplin. Filmisches Schreiben vereint Wahnsinn und Methode, und ich freue mich darauf, gemeinsam mit den Studierenden der ifs mehr über das zu lernen, was Schreiben ausmacht."