Senatskanzleichef bekräftigt Pläne zur Verbesserung der Bedingungen für Filmbranche

Bei einem Austausch auf Einladung des medianet berlinbrandenburg skizzierte Severin Fischer die Maßnahmen, mit denen der Berliner Senat die Rahmenbedingungen für die Filmbranche in Berlin weiter verbessern will.

Ende Juni hatte Berlins Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey bei einem Termin des Medienboard diverse gute Nachrichten für den Filmstandort überbracht - darunter eine Erhöhung der Filmfördermittel für die Jahre 2022 und 2023, eine Fortsetzung und Aufstockung des Programms "Digitale Film-Produktion" und ein Wiederaufblebenlassen des Senatsbeschlusses "Filmfreundliche Stadt Berlin".

Auf ein derart dickes Paket konnte Senatskanzleichef Severin Fischer bei einem Austausch auf Einladung des medianet berlinbrandenburg naturgemäß nicht gleich noch etwas draufsatteln - zumindest aber konnte er die Branche der nachhaltigen Unterstützung durch den Senat versichern.

"Die Metropolregion Berlin-Brandenburg verzeichnet im deutschlandweiten Vergleich die meisten Drehtage und bietet attraktive Vorteile. Die Filmwirtschaft prägt nicht nur das Image des Landes Berlin, sondern ist zugleich ein wichtiger Wirtschaftsbereich mit einer großen Zahl an Beschäftigten", so Fischer, der aber gleichzeitig betonte, dass die "Konkurrenz nicht schläft", insbesondere würden internationale wie nationale Standorte gleichermaßen Anreize für die Filmwirtschaft erhöhen. "Daher hat sich der Senat als Ziel gesetzt, die Rahmenbedingungen für die Filmbranche in Berlin weiter zu verbessern. Dazu gehören die Flexibilisierung von Verfahren für Drehgenehmigungen sowie eine filmfreundliche Genehmigungspraxis von Motivgebenden. Darüber hinaus wollen wir gemeinsam mit der Branche Wege finden, um den Fachkräftemangel zu begegnen und auf gute Sozialstandards hinzuwirken."

Jeannine Koch, Vorstandsvorsitzende des medianet, betonte, dass Berlin immer eine attraktive Filmstadt sein werde. "Dennoch gibt es dringende Themen, wie z.B. den akuten Fachkräftemangel an Film-Sets oder die Vereinfachung von Drehgenehmigungen durch zentrale Anlaufstellen, zu denen Lösungen in Arbeit sind. Wir bleiben mit Dr. Severin Fischer diesbezüglich natürlich im Austausch."