Prognose: Netflix-Werbetarif führt zu Umsatzwachstum

Obwohl der genaue Zeitpunkt der Einführung und vor allem der Preispunkt noch gar nicht bekannt sind, werden bereits zahlreiche Überlegungen angestellt, was ein werbefinanzierter Tarif wirtschaftlich bedeuten könnte. In einer Kundenmittleung äußerte das New Yorker Bankhaus J.P. Morgan zuletzt die Erwartung, dass Netflix mit einem Werbetarif bis 2023 7,5 Mio. Abonnenten in Nordamerika gewinnen kann. Den Analysten zufolge würde diese Kundenerweiterung einen zusätzlichen Umsatz von rund 600 Mo. Dollar bedeuten. Bis 2026 erwartet J.P. Morgan für den Wirtschaftsraum UCAN (USA/Kanada) einen Zusatzumsatz in Höhe von 2,7 Mrd. Dollar

Während J.P. Morgan also vermutet, dass die Werbe-Option zu einem Umsatzwachstum für Netflix führen kann, gehen andere Branchenexperten eher davon aus, dass es zu einer Art Kannibalisierung kommt, wenn Netflix-Bestandskunden zu einem preisgünstigeren Abo wechseln würden.

Netflix wird am 18. Oktober nach Börsenschluss seine Zahlen für das dritte Quartal vorlegen; möglicherweise sich aber bereits vorher zum Thema werbefinanziertes Streaming äußern.